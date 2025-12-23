医師が教える｢忘年会･新年会で太らないための科学的に証明された食事｣…｢飲み会が多くてやせられない｣を解決する3大戦略

年末から年始にかけては忘年会や新年会など飲み会がどうしても多くなります。体重が気になっていても、「やせたいけど飲み会が多くてやせられない」という方はビ少なくないでしょう。

摂取カロリーの「平均値」をどう抑えるか

科学的に、まず摂取カロリーの観点から「なぜ太るか」考えていきましょう。自然に生活している場合、摂取カロリーはほぼ一定です。

ある日食べすぎても、2週間くらいの「平均値」はだいたい同じ。その均衡がくずれるほどの外的な刺激などにより摂取カロリーの「平均値」が増加すると、体重は増えます。

飲み会というのは、お酒も入りますし、美味しいものも出てきてどうしても食べすぎてしまうものです。

前述の原理から言えば、飲み会で食べすぎてしまった分、それ以外の日の摂取カロリーが少なくなれば、体重が増えることはなさそうです。一方で、飲み会が多い日常の食事が「習慣」となってしまうと、摂取カロリー過多から体重増加につながってしまいます。