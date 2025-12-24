キリスト､釈迦がともに苦しんだ断食による｢血糖値の上下｣がもたらす心の揺れと､悟りの関係

小池 雅美 : 医師、こいけ診療所院長、なす医院非常勤医師、臨床分子栄養医学研究会特別認定指導医、漢方専門医
2025/12/24 13:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
コルコバードのキリスト像
キリストや釈迦の物語が示す「揺れない心」は、血糖を整えることによって現代の私たちにも十分到達可能である（写真：stella／PIXTA）
「今日、朝ごはん抜いてないですか？」 
「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」 
言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。 
小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。 
その根拠となるのは無論、霊感の類いではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。 
現在は外来の傍ら、全国で医師・医療従事者向けに栄養療法のセミナーを行い、業界でその名を知られる小池氏が、このたび初の著作「気分の9割は血糖値」を上梓。発売1カ月ですでに3刷と、大きな反響を呼んでいる。
「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「釈迦とキリストも経験した血糖値とメンタルの関係」について語る。 

キリストと釈迦、共通する心の揺れと血糖

気分の9割は血糖値
『気分の9割は血糖値』（東洋経済新報社）（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

12月になると街は光に包まれ、自然とキリストの物語に触れる機会が増える。

クリスマスは「ルカによる福音書」に記されたイエスの誕生を祝う日であるが、そこに描かれるイエスの生涯には、現代人にも深く響く“心の揺れ”と向き合う象徴的な場面が登場する。

それが、新約聖書「マタイによる福音書」に記される荒野での断食のエピソードである。

次ページ断食による心への影響とは？
関連記事
特集一覧
SaaSの死は本当か
新着あり
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
「運べない時代」を回避せよ
新着あり
フジテレビ 再生への挑戦
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事