キリスト､釈迦がともに苦しんだ断食による｢血糖値の上下｣がもたらす心の揺れと､悟りの関係

「今日、朝ごはん抜いてないですか？」

「寝不足？ 真夜中に起きることが多くないですか？」

言われた相手は目を丸くして「なんでわかるんですか？」と驚く。

小池雅美医師は相手の見た目から、体の状態を言い当ててしまう特技を持つ。

その根拠となるのは無論、霊感の類いではなく、漢方・栄養療法のみならず、各種統合医療を通じて培ってきた豊富な経験にある。その人の顔貌、姿勢などから患者の栄養状態を言い当てる洞察力と血液データの読解力を駆使し、多くの患者を改善に導いてきた。

「気分や集中力は血糖値の影響を強く受けています。だからこそ、血糖を安定させることは、ビジネスパーソンにとって『体調管理』を超えた戦略的スキルとなりえます。またそれを逆手にとれば、仕事術や人間関係の改善にも使うことができます」と小池氏。本稿では「釈迦とキリストも経験した血糖値とメンタルの関係」について語る。

キリストと釈迦、共通する心の揺れと血糖

12月になると街は光に包まれ、自然とキリストの物語に触れる機会が増える。

クリスマスは「ルカによる福音書」に記されたイエスの誕生を祝う日であるが、そこに描かれるイエスの生涯には、現代人にも深く響く“心の揺れ”と向き合う象徴的な場面が登場する。

それが、新約聖書「マタイによる福音書」に記される荒野での断食のエピソードである。