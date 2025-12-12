｢49年ずっと290円｣激安ラーメンチェーンが値上げしないのに｢売上は右肩上がり｣の訳→社長が語る《味は引き､手間は足す》驚きの経営論

物価や人件費の高騰が続くなか、創業から49年ずっとラーメン一杯290円で提供し続ける「博多ラーメン はかたや」。この驚きの価格は、一体どのように実現されているのか。

運営元である昭和食品工業の澄川誠社長に、創業時から守り抜いてきた”290円”の裏側と、その価格に込めた想いを伺った。

"売価"はお客さんが決めるもの

原価も人件費も上がっているなかで、どのように「290円」を維持しているのですか？ 単刀直入に尋ねると、澄川社長は静かに口を開いた。

「まず、その考え方が違うんです」

「売価というのは、原価積み上げ方式ではダメなんです。『売価はお客さんが決めるもの』。家計所得のなかの食費、そのなかでも外食費として使える金額は、お客さんが決める」

そう言い切る根底には、「ひとの暮らしを豊かにするサービスを提供したい」との考えがある。

「給料は上がらなくても、物価を下げたらその分暮らしは豊かになりますよね。原価が上がったから値段を上げるというのは、お客さんとの信頼関係ができていないということなんです」

1970年代のアメリカでは、オイルショックで大手チェーンが値上げした時、地域住民が「裏切りだ」と抗議した例があるという。

「それくらい地域に根づいて、店と客との関係性ができているということ。日本では値上げされても抗議運動は起きませんよね。それは、お客さんとの信頼関係ができていない証拠なんです」

