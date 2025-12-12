｢ラーメン1杯290円｣で49年…24時間いつも満席｢街の日常を支える一杯｣を提供するローカルチェーンが明かす《値上げしない覚悟》と効率の極意

49年変わらぬ価格を守る「博多ラーメン はかたや」

ラーメン一杯290円（税込）。300円でお釣りがくる。

お昼にサクッと、仕事帰りも飲んだ後も、朝の出勤前にも、いつでも迎えてくれるラーメン店がある。

福岡への出張が決まったら、ぜひ立ち寄ってほしい。1976年創業、福岡県内に9店舗を展開する「博多ラーメン はかたや」だ。

物価高が叫ばれるなか、創業から49年変わらぬ価格を守り続けてきたこのラーメンは、博多民のソウルフード。子どもからお年寄りまで、誰もが気軽に食べられる日常の一杯だ。

国道3号線沿いに立つ「博多ラーメン はかたや 堅粕店」は、今日も変わらず24時間営業中。

車を降りると、ふわっと豚骨スープの匂いがした。 遅めの昼食を終えたタクシー運転手、常連のご夫婦、自転車で現れた外国人、制服姿の学生。14台停められる駐車場には、ひっきりなしに車が出入りする。平日15時前、客足が途切れる気配はない。「やっと仕事が落ち着いたから」と店から出てきたスーツ姿の男性は、昔から仕事の合間に通っているという。転勤で福岡を離れていたが、戻ってきてまた通うようになった。「いつ来ても多いです。変わらないですね、ここは」。

※外部配信先では画像を全部閲覧できない場合があります。その際は東洋経済オンライン内でお読みください