"後ろから鉄砲"批判に石破前総理が本音｢嫌なら議員を辞めたほうがいい！｣｢それおかしいよねって言うために議員やっているんでしょ？｣

青山 和弘 : 政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員
2025/12/11 7:00
石破茂前総理
“後ろから鉄砲”批判に対する本音を漏らす石破茂前総理
政治ジャーナリストの青山和弘氏が政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。今回はゲストに自民党の石破茂前総理を迎え、「総理時代の最も難しい決断」「SNS時代の政治」「日中関係」などについて聞いた。
※記事の内容は東洋経済の解説動画シリーズ「青山和弘の政治の見方」の下記の動画から一部を抜粋したものです。外部配信先では動画を視聴できない場合があるため、東洋経済オンライン内、または東洋経済オンラインのYouTubeでご覧ください。
（前編）
（後編）

総理は大臣や党役員の｢10倍｣キツい

——総理になる前のインタビューで石破さんは「総理にならないほうが幸せでしょうね」と語っていましたが、総理を経験された今はどのように感じていますか。

それは、総理になった人じゃないと絶対わからない。

——何がわからない？

あの重圧たるや……いかにすごいかってこと。大臣や党の役員をいくつもやりましたが、まぁその10倍はキツいですな。

——｢重圧｣とは｢責任｣という意味でしょうか。

責任感ですよね。すべてのものが自分に懸かっているということ。これはやった人にしかわからない。

——大臣なら「総理どうしましょう？」と聞けますが、総理は最終判断をしなければならない立場です。これについて麻生さんは「ドス黒いまでの孤独」と表現されましたが、やはり孤独感は強いのでしょうか。

強い……。そりゃあ周りには優秀なスタッフがいっぱいいますよ。秘書官なんて各省えりすぐりの、将来事務次官になるだろうなぁみたいな。能力も人柄もね。でも、意見が1つにまとまるわけじゃないし、どっちにしようか迷うことっていくつもありますよね。

相談はしますよ。だけど、その人に責任をかぶせるわけにはいかないから、最後は自分の責任ですね。でも誰かがやらないといけない。

——「総理時代の最も難しい決断は？」と聞かれると、何を思い浮かべますか。

それはやはりアメリカとの関税交渉でしょうね。これは難しかったですね。

あとは選挙の争点でもあった財政規律。「減税です」と言ったらウケることはわかってるんだけど、そしたら財政どうなんの？ 「消費税負けます」と言うのは簡単だが、いま消費税を全部突っ込んだって社会保障費に足りない。それを負けるとなれば、当然“穴”は開きます。「経済がよくなれば増収ですよ」「増収分で埋めますよ」って、そんな簡単な話でもないよね。

——総理在任中に取材させていただいた中で、石破さんは一時「消費税の軽減税率は物価高対策として下げてもいいんじゃないか」と迷った時期がありましたね。あのとき引き下げを決断していれば、その後の展開は違うものになっていたのではないでしょうか。

基本税率は何といったって10％ですからね。多くの国は20％ぐらいなので、軽減する余地がありますよね。日本の場合、ギリギリ10％でやっているわけで、そこで下げる余地ってどれぐらいあるんだろうということです。

