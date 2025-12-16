｢株価上昇が日本の未来を明るくする｣元･大和証券部長が考える｢日経平均5万円時代｣の本当の意味とは？

日経平均株価が5万円を超えて安定的に推移しているが、この上昇相場がいつから始まったか、あなたは覚えているだろうか？

17年続く株高

答えは2008年です。リーマンショック後につけた最安値6994円を底値として、以降さまざまな紆余曲折はありながらも、振り返れば17年もの間、上昇し続けてきたことになります。この記事をお読みのあなたがお勤めの企業、あるいは取引先企業の株価も、当時に比べて大きく上昇しているケースが多いのではないでしょうか。

と、ここで素朴な疑問が浮かびます。

株価が上がると、なにが良いのでしょう？

現在、08年のようなどん底といった経済状況にはありませんが、物価高や国際情勢といった新たな不安要素には事欠きません。たしかに株価は上がって、一部の企業や投資家、資産家は潤っているのかもしれないけど、自分はそんなに株を持っていないし、賃金だって思ったほど上がっていない、果たしてなにがいいことなのやら。

そんな気持ち、ごもっともです。

ですが、断言します。

株価上昇は、確実にあなたの未来を明るくするのです。