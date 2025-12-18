｢蛇･木･扇･槍｣…インド最古の寓話に学ぶ《問題解決のときに意識したい3つの哲学》

インド最古の寓話「ゾウが持つ4つの真実」

これはインド文化で最古の哲学的寓話だ。多くのバリエーションがあるが、最も有名なのは、ラーマクリシュナと詩人のジョン・ゴッドフリー・サックスの話だ。

それは次のような話である。

小さな村にゾウがやって来た。そのゾウを確かめようと、4人の目の見えない人が集まった。ひとりめの男はゾウの鼻に触り、びっくりして叫んだ。「大蛇だ！」

しかし、ほかの人たちはひるまず、大胆にもゾウのほかの部分に触った。「これは動物じゃない。木の幹だ」と、ゾウの足に触ったふたりめの男が言った。

3人めはゾウの耳をなでて言った。「違う、これは扇だ」。最後の4人めは牙の滑らかな手触りを確かめて言った。「槍のように固くてスベスベしている」

そのようすを見ていた村人が、4人を仲裁しようと口を開いた。

「お前たちはみな、少しだけ正しい。だが、真実の一部分を語っているにすぎない。みんなの意見をまとめたときの本質を理解していないのだ。ゾウは、ヘビでも、木でも、扇でも、槍でもない。長い鼻と牙と巨大な耳と足をもつ動物だ。

私たちはみな、なんらかのかたちで盲目だ。だから、次のことを教訓にしなければならない。『真実を知りたいなら、自分の意見を主張するだけでなく、広い心で他人と意見を交わさなければならない』」