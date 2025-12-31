｢年末の冷蔵庫整理｣や｢年越しそば｣にも大活躍！――賛否両論店主･笠原さんが教える失敗しない｢野菜のかき揚げ｣珠玉のレシピ

50歳を過ぎて食べる物の好みがだいぶ変わってきた、という「賛否両論」店主の笠原将弘さん。
少し前まではイタリアンやフレンチなど、海外の料理も頻繁に食べに行ってインスパイアされ、自分の店の料理にも取り入れていた。ところが、最近は昔からある日本の普通のおそうざいに強く惹かれるようになってきたそう。
おそうざいには、先人の知恵や工夫、旬の物を上手に取り入れる技がふんだんに詰め込まれている。おそうざいを上手に作って毎日の家庭の食事を楽しむのは最高にかっこよくて、ぜいたくな生活スタイルではないか？
『笠原将弘のまた食べたくなる おそうざい』では、笠原さんが超厳選したおそうざい58品を掲載。今回はその中から年始に重宝する料理レシピをご紹介します。
冷蔵庫整理に大活躍する一品！
冷蔵庫に少しずつ野菜が残っていたら、迷わずかき揚げに。いろいろな野菜を組み合わせることで肉っ気なしでも意外なおいしさに出合える。
欲をいえば三つ葉や青じそなどの香り野菜を入れるとさらに味わいが増す。衣の材料を冷やすことと、油の中でバラバラになりにくいよう小さめのサイズに揚げるのもコツ。
大成功する 野菜のかき揚げ
【材料（2人分）】
玉ねぎ……1/2個
にんじん、ごぼう……各50g
三つ葉……1/3束
しいたけ……3枚
塩……少々
小麦粉……大さじ2～5
A 卵黄……1個
冷水……1/4カップ
小麦粉……大さじ2
B だし汁……1カップ
しょうゆ、みりん……各40mL
揚げ油……適量
大根おろし、しょうがのすりおろし、レモン……各適量
