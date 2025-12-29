旬の食材どうしで相性抜群。賛否両論店主が教える冬の定番｢ぶり大根｣をおいしく作るコツ――たった2つの食材でごちそうに

笠原 将弘 : 「賛否両論」店主
2025/12/29 16:00
ブリ
年末年始にぴったり！ 旬の食材2品で作れる「ぶり大根」のレシピをご紹介します（写真：ワンコブ／PIXTA）
この記事の画像を見る(7枚)
50歳を過ぎて食べる物の好みがだいぶ変わってきた、という「賛否両論」店主の笠原将弘さん。
少し前まではイタリアンやフレンチなど、海外の料理も頻繁に食べに行ってインスパイアされ、自分の店の料理にも取り入れていた。ところが、最近は昔からある日本の普通のおそうざいに強く惹かれるようになってきたそう。
おそうざいには、先人の知恵や工夫、旬の物を上手に取り入れる技がふんだんに詰め込まれている。おそうざいを上手に作って毎日の家庭の食事を楽しむのは最高にかっこよくて、ぜいたくな生活スタイルではないか？
笠原将弘のまた食べたくなる おそうざい』では、笠原さんが超厳選したおそうざい58品を掲載。今回はその中から年始に重宝する料理レシピをご紹介します。

食材2品で大ごちそう

旬の食材どうしは相性がいい。その見本のような一品がぶり大根。一緒に煮ることでお互いのよさがぐんと引き立つ。煮汁は飲めるほどおいしいけど、残ったら豆腐やじゃがいもを煮てもいい。

だし不要で味しみ抜群 ぶり大根
ぶり大根
（写真：『笠原将弘のまた食べたくなる おそうざい』より）日持ちは約3日
【材料（作りやすい分量）】
ぶりのあら……600g
大根……約2/3本（600g）
しょうが……15g
わけぎ（なければ万能ねぎ）…適量
A 水……5カップ
     しょうゆ……1と1/4カップ
     酒……3/4カップ
     みりん……75mL
     砂糖……180g
   昆布……3g（5cm角）
次ページぶり大根の作り方
