旬の食材どうしで相性抜群。賛否両論店主が教える冬の定番｢ぶり大根｣をおいしく作るコツ――たった2つの食材でごちそうに

50歳を過ぎて食べる物の好みがだいぶ変わってきた、という「賛否両論」店主の笠原将弘さん。

少し前まではイタリアンやフレンチなど、海外の料理も頻繁に食べに行ってインスパイアされ、自分の店の料理にも取り入れていた。ところが、最近は昔からある日本の普通のおそうざいに強く惹かれるようになってきたそう。

おそうざいには、先人の知恵や工夫、旬の物を上手に取り入れる技がふんだんに詰め込まれている。おそうざいを上手に作って毎日の家庭の食事を楽しむのは最高にかっこよくて、ぜいたくな生活スタイルではないか？

食材2品で大ごちそう

旬の食材どうしは相性がいい。その見本のような一品がぶり大根。一緒に煮ることでお互いのよさがぐんと引き立つ。煮汁は飲めるほどおいしいけど、残ったら豆腐やじゃがいもを煮てもいい。

だし不要で味しみ抜群 ぶり大根

【材料（作りやすい分量）】

ぶりのあら……600g

大根……約2/3本（600g）

しょうが……15g

わけぎ（なければ万能ねぎ）…適量

A 水……5カップ

しょうゆ……1と1/4カップ

酒……3/4カップ

みりん……75mL

砂糖……180g

昆布……3g（5cm角）