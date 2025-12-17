資格不要｢土日のみで月10万円｣も可能！意外と知らない｢墓参り代行｣のリアルな懐事情

副業に興味があっても、特別なスキルや資格がなければ高収入は望めないと尻込みする人は多いもの。実は身近なところに、意外な「稼げる仕事」が存在することをご存じでしょうか。

その一つが、今回ご紹介する「墓参り代行」です。

以下では華井氏が、ニッチなようで堅実な需要がある「墓参り代行」の仕事の全貌と、実際にどれくらい稼げるのかという懐事情、そして働く前に知っておきたい注意点について解説します。

忙しい現代人に代わって先祖を供養する

「墓参り代行」とは、その名の通り、忙しくて時間が取れない人や、遠方に住んでいて帰省が難しいといった事情を持つ人に代わって、お墓参りを行う仕事です。

核家族化や地方の過疎化が進む中で、物理的にお墓へ足を運ぶことが困難なケースは増えており、こうした「誰かに代わってもらいたい」という切実なニーズに応えるサービスとして注目されています。

墓参り代行とはいっても、仕事内容は、単に手を合わせるだけではありません。依頼先の墓地へ出向き、墓石の汚れを落としたり、周囲の雑草を取り除いたりといった清掃作業が主な業務です。

清掃前の荒れた状態のお墓を写真に収め、作業終了後にきれいになった状態を再度撮影し、報告書とともにメールなどで依頼主に送付するまでが一般的な業務フローです。

さらに、依頼内容に応じてお花やお酒などのお供えものをして、仏式であればお線香をあげて合掌します。

平均的な作業時間は2時間程度です。

では、この仕事はいったいどれくらいの収入になるのでしょうか。

結論から言えば、やり方次第では週末だけの稼働でも月に10万円程度の収入を得ることは十分に可能です。