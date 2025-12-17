資格不要｢土日のみで月10万円｣も可能！意外と知らない｢墓参り代行｣のリアルな懐事情
忙しい現代人に代わって先祖を供養する
「墓参り代行」とは、その名の通り、忙しくて時間が取れない人や、遠方に住んでいて帰省が難しいといった事情を持つ人に代わって、お墓参りを行う仕事です。
核家族化や地方の過疎化が進む中で、物理的にお墓へ足を運ぶことが困難なケースは増えており、こうした「誰かに代わってもらいたい」という切実なニーズに応えるサービスとして注目されています。
墓参り代行とはいっても、仕事内容は、単に手を合わせるだけではありません。依頼先の墓地へ出向き、墓石の汚れを落としたり、周囲の雑草を取り除いたりといった清掃作業が主な業務です。
清掃前の荒れた状態のお墓を写真に収め、作業終了後にきれいになった状態を再度撮影し、報告書とともにメールなどで依頼主に送付するまでが一般的な業務フローです。
さらに、依頼内容に応じてお花やお酒などのお供えものをして、仏式であればお線香をあげて合掌します。
平均的な作業時間は2時間程度です。
では、この仕事はいったいどれくらいの収入になるのでしょうか。
結論から言えば、やり方次第では週末だけの稼働でも月に10万円程度の収入を得ることは十分に可能です。
