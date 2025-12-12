Uberが楽天と組んだ理由は1億IDへの接点確保　GOに大差をつけられた日本の配車市場で､地味な｢ポイント連携｣から巻き返しを狙う

石井 徹 : モバイル・ITライター
2025/12/12 13:00
ダラ・コスロシャヒ氏と三木谷浩史氏
Uberのダラ・コスロシャヒCEO（左）と楽天グループの三木谷浩史会長兼社長。Uberタクシー車両、Uber Eatsの配達バッグ、楽天の「お買いものパンダ」を背景に握手を交わした（筆者撮影）
米Uberのダラ・コスロシャヒCEOが、楽天グループの三木谷浩史会長兼社長と並んでステージに立った。12月9日、グランドプリンスホテル新高輪。背景には黒いタクシー車両と楽天の「お買いものパンダ」。グローバル企業のトップがわざわざ来日しての会見である。

ところが、発表された中身を聞いて拍子抜けした。「UberとUber Eatsで楽天ポイントが貯まります」。要約すればこれだけだ。

楽天IDを連携すると、200円（税抜）につき1ポイントが付く。楽天ペイ決済と組み合わせれば最大2％還元、Uber One会員なら乗車料金の10％相当がクレジットで戻ってくる。

連携
2025年12月9日から楽天ID連携を開始。楽天ペイ決済との併用で最大2.0％の楽天ポイントが付与される（筆者撮影）

記念キャンペーンは12月12日から22日まで実施され、最大1000ポイントを進呈する。楽天モバイル契約者にはポイント20倍、Uber One年間プランの70％オフといった特典も用意された。

発表会に登壇した5名
発表会に登壇した5名。左から山中志郎Uber Japan代表、ユリア・ブロヴキナUber Eats Japan代表、コスロシャヒCEO、三木谷会長兼社長、小林重信楽天ペイメント社長（筆者撮影）

三木谷氏も山中志郎Uber Japan代表も、質疑応答で「これは第一歩」と繰り返した。Rakuten AIを使った新サービス開発、楽天ぐるなびとの連携、ポイントをUberアプリ内で使えるようにする構想など、将来の展開については語られたものの、具体的な時期や内容は明らかにされなかった。現時点でユーザーが得られる恩恵は、ポイント付与が中心となる。

GOに大差をつけられた配車アプリ3番手

Uberがこのタイミングで楽天と手を組んだ背景には、日本の配車アプリ市場における同社の立ち位置がある。

