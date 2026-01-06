｢いま儲かるのはこの商品｣｢特別なご案内｣は真実？ "手数料稼ぎの鬼"だったプライベートバンカーが､金融機関の"定番営業トーク"の裏側を明かす

プライベートバンクに関する長い歴史を持つ海外の金融機関はもちろん、近年では国内のメガバンクや大手証券会社等でも、グループ内にプライベート・バンキング部門を設けて富裕層ビジネスに力を入れています。その理由は、ズバリ「儲かるから」。

そのなかから、近年の金融機関の販売員による「定番営業トーク」と、その裏にある営業マンの“目論見”について明かした部分を抜粋・編集してご紹介します。

金融機関の営業担当者は、さまざまな資料やデータを駆使して、売りたい金融商品を富裕層や一般の顧客に勧めます。

口はうまいのですが、多くの場合、そのセールストークは勉強会で仕込まれた「付け焼き刃」です。

コミッション型の場合は売り込みが激しくなりがち

もちろん、本心からよい商品だと思って勧めるケースもありますが、彼らは往々にして「売らねばならない」から勧めています。

特に、商品を販売することで手数料を得るコミッション型の金融機関（担当者）の場合は、その傾向が顕著です。

ここでは、前職で某証券会社の営業店で働き、「手数料稼ぎの鬼」とも呼ばれていた経験から、金融機関の使う典型的な営業トークとその裏側を簡単に紹介していきます。

＊営業トーク例① 「いまはこれが儲かると思います！」

担当者が「最近は○○○のテーマが好調で、株価も上昇気流に乗っています。いまはこの商品が儲かりますよ！」などと勧めてくることがあります。

このセールストークが出たときには、「売りやすいから売りにきているのだろう」と思ったほうがよいでしょう。時流に乗ったテーマだとセールストークも組みやすいし、売りやすいのです。

ただし、株価にしろ、金利にしろ、為替にしろ、値動きを正確に予測することはできません。

「いまがチャンス」という煽り文句には要注意です。