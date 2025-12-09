【価値観が｢正しいかどうか｣から｢儲かる｣｢面白い｣に】総理の重圧は大臣の10倍／最も難しかった決断／｢“減税”はウケるが…｣／参院選で負けてもすぐに辞めなかった理由【青山和弘の政治の見方（石破茂）】

2025/12/09 19:00
政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、前総理で衆議院議員の石破茂氏（前編）です。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
02:46　総理になってよかったか？
05:15　総理として最も難しかった決断
07:13　軽減税率についての考え方
11:51　高市政権の積極財政
17:18　“石破おろし”をどう見ていた？
23:18　｢退陣報道｣をめぐる混乱
24:05　SNS時代の政治のあり方

【出演者】
青山 和弘（あおやま・かずひろ）
政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

石破 茂（いしば・しげる）
前総理、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑
サムネイル写真：いちのすけ／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年12月5日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
-----------------------------------------------------------

