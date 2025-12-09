【価値観が｢正しいかどうか｣から｢儲かる｣｢面白い｣に】総理の重圧は大臣の10倍／最も難しかった決断／｢“減税”はウケるが…｣／参院選で負けてもすぐに辞めなかった理由【青山和弘の政治の見方（石破茂）】

政治ジャーナリストの青山和弘が、政党や各界の論客をゲストに招き、日本の政治を深掘りする「青山和弘の政治の見方」。

今回のゲストは、前総理で衆議院議員の石破茂氏（前編）です。

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

02:46 総理になってよかったか？

05:15 総理として最も難しかった決断

07:13 軽減税率についての考え方

11:51 高市政権の積極財政

17:18 “石破おろし”をどう見ていた？

23:18 ｢退陣報道｣をめぐる混乱

24:05 SNS時代の政治のあり方

【出演者】

青山 和弘（あおやま・かずひろ）

政治ジャーナリスト、青山学院大学客員研究員

石破 茂（いしば・しげる）

前総理、自民党・衆議院議員

撮影・編集：昼間 將太、田中 険人、桑島圭佑

サムネイル写真：いちのすけ／PIXTA

※動画内のデータや肩書などは収録時点（2025年12月5日）のものです。

※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

