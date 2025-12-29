金融機関が富裕層に売りまくっていた『仕組債』の知られざる"カラクリ"とは？ 現役プライベートバンカーがかつて法人相手に行った販売法を｢懺悔｣

プライベートバンクに関する長い歴史を持つ海外の金融機関はもちろん、近年では国内のメガバンクや大手証券会社でも、グループ内にプライベート・バンキング部門等を設けて富裕層ビジネスに力を入れています。その理由は、ズバリ「儲かるから」。

今回はそのなかから、富裕層ビジネスに奔走する金融機関が、かつて盛んに売りまくっていた金融商品「仕組債」の実態と、筆者自身がこの商品を売りまくっていた頃を振り返っての“懺悔”をお伝えします。

金融機関が「富裕層のお客様限定」と位置づけている商品は、特別待遇でどうしたって儲かる商品ばかりなんだろう、と考える方が多いと思います。しかし、必ずしもそういうわけではありません。

儲かる可能性が高い商品もありますが、なかには、どちらかと言えば「金融機関が売りたい」、もっと直裁に言えば「金融機関が自分の都合で、お金を持っている顧客に売りつけたい」要素が強い商品もあります。

その代表例が「仕組債」です。そのカラクリを解説しましょう。

金融機関には「おいしい」商品

仕組債とは、スワップやオプションなどのデリバティブ（金融派生商品）を組み込むことで、一般の債券とは異なるキャッシュフローを生み出す債券のことです。

主として、株価や為替などの参照する指標によって、利率や償還金額が変動する仕組みになっていて、主に次のような種類があります。

通常は私募の形をとり、投資家のニーズを確認しながら、個別に数千万円単位で販売されます。