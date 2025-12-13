基幹車種｢ゴルフ｣の行方や日本での展開は？ CEOが話す｢フォルクスワーゲン｣電動化の少し先

小川 フミオ : モータージャーナリスト
2025/12/13 10:00
代官山「T-SITE」で開催された「VW Weekend Meetup」にてシェファーCEO（写真：Volkswagen）

フォルクスワーゲンは、熱心なブランドファンを持つことで知られている。

ヨーロッパでもファンミーティングが盛んで、なかでもドイツ本国で行われる「GTIファンフェスト」は有名だ。

ブランドとして成功を維持するためには、この先もファンとの結び付きが重要というのが同社の考えで、それはよく理解できる。

一方、EV戦略を継続していくにあたり、フォルクスワーゲンにはなにが必要か。来日したフォルクスワーゲンのトマス・シェファーCEOに話を聞いた。

Thomas Schafer
フォルクスワーゲン乗用車ブランド CEO
1970年、ドイツ生まれ。大学で工学を専攻し、卒業後ダイムラーAGに入社。2012年フォルクスワーゲンAG入社。インターナショナルプロダクションと、CKD（コンプリートノックダウン）担当。チェコのシュコダアウトCEOなどを務めたあと、22年4月VWブランド最高執行責任者（COO）、同年7月よりフォルクスワーゲン乗用車部門のCEOと、ブランドグループコアのヘッドに就任。

設定したゴールは「ただひとつ」

2022年7月にフォルクスワーゲンの乗用車部門のCEOに就任したシェファー氏。2025年11月1日に、東京・代官山「T-SITE」で開催された「VW Weekend Meetup」に参加して、ファンとの交流を持った。

インタビューをしたのは、そのタイミング。

9月にミュンヘンで開催された自動車ショーでの、「ID.ポロ」と「ID.クロス」お披露目の直後でもあった。

代官山「T-SITE」の駐車場には新旧とりどりのフォルクスワーゲン車が並んだ（写真：Volkswagen）

「CEOに就任した際、私が設定したゴールはただひとつです」

シェファーCEOは言う。

「それは、過去最高のフォルクスワーゲン・ブランドを作ることでした。ミュンヘンでのIAA自動車ショーでは、プロミスを守っていることを示せたと自負しています」

ミュンヘンで公開されたID.クロスとID.ポロは、全長4m程度のバッテリー駆動EV（BEV）。事前になんの告知もなく、いきなりのお披露目だったので、集まったメディアは驚いた。

IAA自動車ショーの会場でID.クロスとシェファーCEO（写真：Volkswagen）

ID.クロスは、クラディングなる合成樹脂のパーツでボディ下半分を覆ったような、オフロードテイストの外観が特徴的。一方のID.ポロは、カムフラージュのまま。全長4.1m程度のボディは、おそらくID.クロスと共通だろう。

「この2台は2026年に発売します」と、シェファーCEOは言う。

基幹車種「ゴルフ」の行方
