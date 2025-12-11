なぜあの人だけ早く帰れるのか？ ｢仕事が遅い人｣と｢仕事が速い人｣の決定的な違い

気がつけば今年も師走。連休前に片づけたい仕事、年末進行で動く案件……。何かとバタバタし、仕事に追われて休む暇もない、という人は多いのではないでしょうか。しかし、同じように大量の仕事を抱えているはずなのに、仕事を驚くほど速くこなし、プライベートまで充実させている人がいます。この違いは、どこから生まれるのでしょうか。

答えはズバリ、「時間とエネルギーの使い方」。仕事が速い人は、本当にやるべきことに集中し、ムダな仕事は積極的に「捨てている」のです。

目の前の8割の仕事は捨てていい

「忙しい」「時間がない」「疲れた」……。最近、そんなことばかりつぶやいていませんか？

仕事柄、多くのビジネスパーソンの方とお会いするのですが、話を聞いてみると、「やることがいっぱいあって……」と口を揃えて言います。

一方で、仕事もこなし、結果も出し続け、プライベートを満喫している人もいます。経営者だけでなく、会社勤めの方にも、いわゆる「仕事が速く、結果を出し続けている人」が少なくありません。なぜ、こんなに差が生まれるのでしょうか。その答えはとてもシンプルです。仕事が速い人は、「仕事に追われていないから」、はっきり言うと、「仕事を捨てているから」です。

「パレートの法則（80対20の法則）」をご存じでしょうか。結果の大部分は全体のほんの一部（20％程度）の要素によって生み出されているというもので、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが発見し、ビジネスや日常生活など、様々な分野に応用されています。

この法則に当てはめると、今、自分がやっている仕事の80％は重要ではなく、20％の成果しか生み出していないことになります。言い換えると20％の仕事が結果を生み出す重要な仕事であり、残りの80％の仕事は「しなくてもいい」となります。

つまり、目の前の8割の仕事は捨てて良い、と言っていいのです。