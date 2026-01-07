理想の上司は｢塾講師｣！？ 今の若者は｢仕事は､とにかく全部わかりやすく教えてほしい｣と思っている
やたら自己評価が高い、微妙に失礼、嫌われることを気にしない……。最近、あなたの周りにこんな若者が増えていないだろうか。あるいは、上の世代がためらうような権利主張を平気でするとか、そもそも仕事に対する熱意や欲求がない若手はいないだろうか。
2022年に出版した『先生、どうか皆の前でほめないで下さい』で現代の若者像をリアルに描き話題となった金間大介氏は、最新刊『無敵化する若者たち』で再び若者心理の謎に迫っている。
金間氏によると、今の若者たちの行動原理や心理的特徴は『無敵化』というキーワードで説明できるというのだが――。
「無敵化」と「無敵の人」は異なる
最初にお断りしておくが、僕の言う無敵化とは「無敵の人」とはまったく意味が異なる。
ネット上で「無敵の人」というと、守るものがなく、社会から見捨てられたと感じ自暴自棄になって犯罪をしてしまうような人たちのことを指す。
そうではなくて、若いというだけで勝ち組と思えるような恵まれた環境が与えられ、自己評価が高く、かつその権利主張をしっかりするような存在を指して「無敵化する若者たち」と表現している。
僕が考える「無敵化」の特徴には以下のようなものがある。
・安定志向が強く、仕事に対する熱意や欲求がない
・上の世代がためらうような権利主張を平気でする
・自己評価が高い
・いつでも親が味方に
・他世代に比べ恵まれた労働環境
・先輩世代から守られ、大切にされる
・仕事がうまくいかなくても上司や先輩の責任
・自分や近しい人がよければそれでいい
・嫌われることを気にしない
・将来展望がない日本でも十分幸せ
・日本の衰退を気にしない
