｢がんばるくらいなら､日本経済はこのまま衰退してかまわない｣と思う若者たちが60％もいるという衝撃

やたら自己評価が高い、微妙に失礼、嫌われることを気にしない……。最近、あなたの周りにこんな若者が増えていないだろうか。あるいは、上の世代がためらうような権利主張を平気でするとか、そもそも仕事に対する熱意や欲求がない若手はいないだろうか。「今の若い子がわからない」と頭を抱えたくもなる。

そんな金間氏が行った最近の調査で、今の若者たちの実に驚くべき傾向が明らかになったという。

調査した私も驚いた

僕は、2025年2月に株式会社クロス・マーケティングにあるオンライン・アンケートを依頼して実施した。対象は20代から50代までの1200人。20代には大学生や大学院生が含まれる。この中で、つぎのような問いをしたところ、実に驚くべき結果が得られた。

問いは以下のようなものだ。

問い：今後の日本の将来について、AとBのうち、あなたはどちらを選びますか。

A：「このまま緩やかに日本経済が衰退しても、穏やかに暮らせるほうが良い」

B：「日本経済を維持・発展させるために頑張りたい」

いわゆる“究極の選択”といえるだろう。

ここではAを「衰退派」、Bを「発展派」とする。