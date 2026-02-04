｢御社で叶えたい夢｣も｢貴社で働けたときの目標｣もウソ!?今の若者たちは夢も目標も"捏造"する

✎ 1〜 ✎ 3 ✎ 4 ✎ 5 ✎ 6
金間 大介 : 金沢大学融合研究域教授、北海道医療大学客員教授
2026/02/04 9:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
無敵化する若者たち
ドリームハラスメントを受けた子どもは、待機型、捏造型、即席型、免除型と4タイプあるが、大学では一見して捏造型が多い印象だ（写真：マハロ／PIXTA）
やたら自己評価が高い、微妙に失礼、嫌われることを気にしない……。最近、あなたの周りにこんな若者が増えていないだろうか。あるいは、上の世代がためらうような権利主張を平気でするとか、そもそも仕事に対する熱意や欲求がない若手はいないだろうか。
2022年に出版した『先生、どうか皆の前でほめないで下さい』で現代の若者像をリアルに描き話題となった金間大介氏は、最新刊『無敵化する若者たち』で再び若者心理の謎に迫っている。
金間氏によると、今の若者たちは「やりたいことを見付けなさい圧」にさらされ続けた結果、夢や目標を捏造する傾向にあるという。

ドリハラの果てに……

無敵化する若者たち
『無敵化する若者たち』（書影をクリックすると、アマゾンのサイトにジャンプします。紙版はこちら、電子版はこちら。楽天サイトの紙版はこちら、電子版はこちら

今の若手世代には「やりたいことを見付けるべき」という考えが強く浸透している。僕はそれを「やりたいことを見付けなさい圧」と呼んでいるのだが、これには元ネタがある。

2020年に高部大問氏が執筆した『ドリーム・ハラスメント 「夢」で若者を追い詰める大人たち』（イースト・プレス）という本をご存じだろうか。

高部氏は「夢を持てと、とくに若い人に対して強要すること」をドリーム・ハラスメントと名づけ、警鐘を鳴らしている。

彼を取材した『東洋経済education×ICT』のオンライン記事『ドリーム･ハラスメントを助長？注意したいキャリア教育や探究の落とし穴』では、以下のように答えている。

（中高生の）話を聞けば聞くほど夢を強要されている生徒たちの実態が浮き彫りになったのです。当時、出会った生徒は1万人を超えていましたが、少なく見積もっても4人に1人以上は夢の強要に苦しんでおり、これは生徒に対するハラスメントだと言っても過言ではない。
次ページなぜ本当のことを言わないのか？
関連記事
特集一覧
右派ポピュリズムの牙城をゆく
新着あり
業界再編 大予測
新着あり
レアアースショック
新着あり
2026年総選挙 超短期決戦の焦点
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事