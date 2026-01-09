現役バリバリだった脳外科医がリハビリ医に転身。｢手術も大事､でも手術後のリハビリはもっと大事｣

リハビリで新たな人生の再出発をサポート

窪田：酒向先生の『筋肉革命95』を拝読して、私が日頃から実践していることにお墨付きをいただいたような気持ちになりました。

60歳になりますが、この5年ほどはパーソナルトレーニングやテニスを週2〜3回ペースで続けています。軽い筋トレも毎日やっているし、バランスのいい食生活も心がけています。

酒向先生ほどストイックではないにしても、いろいろ考えてやっていたので、すごく勇気づけられた思いでした。

科学的なエビデンスもあるのですね。最近は、「今度手術するんです」という人がいると、必ずこの本を差し上げています。「手術はスタート地点であり、リハビリこそが勝負ですよ」と。

酒向：それはありがとうございます。おっしゃるとおり、リハビリ治療は病気の回復に非常に大切です。私の今の仕事は、リハビリで「新しい人生の再出発をサポートすること」だと考えています。