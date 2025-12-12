名門小学校に受かる子はどこで｢本物の情報｣を得ているのか––ハイソだけが使う《看板のない予備校》と階層の深い闇

勅使川原 真衣 : 組織開発コンサルタント
2025/12/12 10:00
オフィシャルには語られない知る人ぞ知る「成功者」のリアルな不文律が、あるコミュニティでは盛んに語られる（写真：shimi／PIXTA）
「成功」は誰にとっても身近な願望であるが、実は水面下では一部の人々のあいだで｢非公式の成功ルール｣が静かに共有されているという。アクセスできる者と、永遠にできない者。気づかないうちに、人生はそこで大きく分岐していく……!?
本記事は『人生の「成功」について誰も語ってこなかったこと』より一部抜粋・再編集。学校教育では教えてもらえない不都合な現実を、少し覗いてみたい。

「成功」をアングラで語り、表ではタブー視する

能力、成功はおおよそすべての人が学校や企業など社会を構成する重要なステークホルダーから求められ、ゆえに自身も獲得に懸命になる。しかし、大半の人が夢破れる状態を生み出す。成功は選抜的であり、限られた人のものなのだ。

ただふと思う。これだけ多くの人に関わる懸念であり欲望なのに、学校教育では直接的に教えない。もとい、「成功」は話題にも出されない。成功、失敗という大人になってからも人々の思考に大きく植え付けられた存在なのに。よく考えれば不思議である。

現に、国会では万博やらなんやらの話以外ではものの見事に「成功」は使われない。こんなに使われないのは、逆に強い意志を感じて仕方ない。火はおろか、煙にもならぬよう、おくびにも出さないという具合だ。

しかし、こういう意見もあろう。教育などの公共性の高い場所で、「成功」「失敗」を語ることは、それが社会が成功者と落伍者を分け隔てるようで、タブーじゃないか？ と。さんざん日頃は言っておいてよく言うわ……という気もなくもないのだが。

次ページ「成功者」のリアルな不文律
