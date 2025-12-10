｢timeleszになれなかった｣が武器になるのはなぜ？　｢挫折を隠さない｣TAGRIGHT･西山智樹＆前田大輔が視聴者の心を動かす"納得の理由"

かたおか 由衣 : ライター
2025/12/10 5:30
TAGRIGHTメンバー：西山智樹（左）・前田大輔（右）（株式会社ホリプロ プレスリリースより）
サバイバル型オーディションが全盛の時代、「選ばれなかった者たち」はどこへ行くのか。多くは次のチャンスを待つか、夢を諦める。しかし、違う道を選んだ2人がいる。

Netflixで週間1位を獲得した『timelesz project』（以下、タイプロ）の5次審査で落選した西山智樹と前田大輔。彼らが始めた新プロジェクト「TAGRIGHT」とは、どのようなものだろうか？

11月30日、日本テレビ『シューイチ』で密着ドキュメンタリーの放送が始まった。番組で描かれているのは、大手事務所が用意した華やかなオーディションで待つ姿ではない。「自らメンバーを探して会いに行く」、泥臭いスタートアップ企業のような手法だった。

なぜ彼らは「自ら動く」道を選んだのかーーその姿には、知名度やリソース不足に悩む企業が生き残るためのヒントが隠されている。

「待ち」ではなく「攻め」を選んだ2人

西山は大学卒業後、レコード会社に就職したこともありながら、アーティストへの夢が諦めきれず、働きながらオーディションに挑み続けた。前田は、高校卒業後韓国の大手事務所に練習生として所属するも解雇。その後はテレビ番組のADなどのアルバイトをしながら、ダンスと歌の練習を続けてきた。

次ページ「ホリプロ」への所属を発表
