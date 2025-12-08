【プレゼン、面接が苦手な人は必見！】話の「中身」と「伝え方」を磨き上げる／「要点は3つあります」の落とし穴／アドリブ上手になるための秘訣／面接で「想定外の質問」が来ても怖くない最強準備

商談、プレゼン、面接ーー。ビジネスパーソンがあらゆる場面で問われる「話す力」。『話し方の戦略』の著者である千葉佳織氏は「話し方に才能はいらない」と言い切る。どうしたら人の心に響く話し方ができるのか？「話す力」を底上げする方法を徹底的に解説する。

著書『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』

株式会社カエカ

【タイムテーブル】

00:00 イントロ

00:48 本編スタート

01:04 「話し方の戦略」

05:26 本日のテーマ

05:48 「話がうまい」に才能はいらない？

08:27 話し方を“構造分解する”

11:01 どのくらいの期間で変わる？

14:00 ビジネス話法の常識を再点検

17:10 アドリブがうまくなる方法

21:21 スピーチの準備期間は？

23:50 キャリアアップの交渉術

26:06 【就活】面接で何をどう話す？

29:23 「ファクト」と「ストーリー」で言語化

31:14 面接に自然体で臨むコツ

32:48 本日のまとめ

【出演者】

千葉佳織（ちば・かおり）

株式会社カエカ代表

個人・法人向けに話し方トレーニングサービス「kaeka」を提供し、これまで政治家や経営者、社会人など約7000人以上の話し方を改善してきた。24年4月に自身の経験やノウハウをまとめた書籍『話し方の戦略』（プレジデント社）を出版。

X（旧Twitter）https://x.com/kaolly13

河野千秋（こうの・ちあき）

フリーアナウンサー

愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験した後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

