【プレゼン、面接が苦手な人は必見！】話の「中身」と「伝え方」を磨き上げる／「要点は3つあります」の落とし穴／アドリブ上手になるための秘訣／面接で「想定外の質問」が来ても怖くない最強準備

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/12/08 19:00
商談、プレゼン、面接ーー。ビジネスパーソンがあらゆる場面で問われる「話す力」。『話し方の戦略』の著者である千葉佳織氏は「話し方に才能はいらない」と言い切る。どうしたら人の心に響く話し方ができるのか？「話す力」を底上げする方法を徹底的に解説する。

著書『話し方の戦略 「結果を出せる人」が身につけている一生ものの思考と技術』
https://amzn.to/49YTggC

株式会社カエカ
https://kaeka.jp/corp

【タイムテーブル】

00:00　イントロ
00:48　本編スタート
01:04　「話し方の戦略」
05:26　本日のテーマ
05:48　「話がうまい」に才能はいらない？
08:27　話し方を“構造分解する”
11:01　どのくらいの期間で変わる？
14:00　ビジネス話法の常識を再点検
17:10　アドリブがうまくなる方法
21:21　スピーチの準備期間は？
23:50　キャリアアップの交渉術
26:06　【就活】面接で何をどう話す？
29:23　「ファクト」と「ストーリー」で言語化
31:14　面接に自然体で臨むコツ
32:48　本日のまとめ

【出演者】
千葉佳織（ちば・かおり）
株式会社カエカ代表
個人・法人向けに話し方トレーニングサービス「kaeka」を提供し、これまで政治家や経営者、社会人など約7000人以上の話し方を改善してきた。24年4月に自身の経験やノウハウをまとめた書籍『話し方の戦略』（プレジデント社）を出版。
X（旧Twitter）https://x.com/kaolly13

河野千秋（こうの・ちあき）
フリーアナウンサー
愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験した後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影：田中険人、秋葉俊祐、桑島圭佑
編集：田中険人、桑島圭佑
サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年11月20日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------

◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： /https://x.com/Toyokeizai/ toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline/ toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/ toyokeizaionline

◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/

-----------------------------------------------------------

