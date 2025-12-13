｢夜のスマホ時間｣が人生を変える資産になる。年間数百時間のスキマ時間を発掘し､無理なく副業が継続できる一生モノの時間管理術
スマホを眺めるだけだった夜を有効活用
「時間がない」と感じる人は、自分の時間の使い方を客観的に把握できていない可能性があります。
時間管理の第一歩として、現実を把握することから始めてみるのがおすすめです。
まずは、1日のスケジュールを「見える化」してみます。
GoogleカレンダーやTimeTreeなどのスケジュール管理アプリに具体的に入力するのがおすすめです。
このとき、単に仕事の予定を書き込むだけでなく、睡眠時間、通勤時間、食事、そして最も重要な「なんとなくの時間」も含めて、入力するようにします。
手帳ではなくアプリを使う利点は、移動中でもすぐに修正・確認できる点、そして「繰り返し」の設定が簡単にできる点にあります。
ポイントは、
「夜9時から10時半まで、YouTubeとSNSを視聴」
「昼休み後の15分間、メールチェックと称してWebニュースを徘徊」
というように、実際の行動を正直に書き出すことです。
これを実際にやってみると、意外な発見があるはずです。「忙しい」と思い込んでいたスケジュールのスキマに、実はかなりの“遊びの時間”が隠れていることがわかります。
この隠れた時間こそが、今後の人生を変える金の鉱脈です。
