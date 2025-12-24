【専門医が教える】年末年始は脂肪肝に注意！気をつけるべきは｢お酒を飲むこと｣より｢糖質の摂りすぎ｣

✎ 1〜 ✎ 15 ✎ 16 ✎ 17 ✎ 18
栗原 毅 : 栗原クリニック東京・日本橋医院長
2025/12/24 5:00
肝臓大復活
年末年始の食事のスタイルには、健康にマイナスをもたらしやすい大きな特徴があります（写真freeangle／PIXTA）
近年、肝臓の健康に注目が集まっています。医学が進歩して、肝臓こそ健康長寿を実現するカギになる臓器だということが分かってきたのです。
たとえば、「脂肪肝」は、これまで「誰でもかかるたいしたことない病気」のように扱われてきましたが、じつは「動脈硬化や糖尿病などを招く重大な病気」であることが判明しています。脂肪肝を甘く見て放っていたら、老化や病気が加速して、先々の人生を大きく狂わせることにもなりかねません。
ただ、肝臓は、ポイントを押さえたケアを行えば復活する臓器です。肥満やアルコールなどの問題で長年健診の肝機能の数値が悪かった人も、やるべきことをやりさえすれば短期間で回復させることができます。
では、どんなケアを行えばいいのか。肝臓専門医として46年間、患者を診続けてきた栗原毅医師は、著書『肝臓大復活』の中で、すぐに役立つ肝臓ケアのノウハウを惜しみなく紹介しています。
以下では、その栗原医師が「年末年始に肝臓を疲弊させないための注意点」について解説します。

アルコールの飲みすぎよりも注意すべき事とは

肝臓大復活: 100歳まで食・酒を楽しむ「強肝臓」の作り方
年末年始はイベントが目白押し。つい飲みすぎたり食べすぎたりしてしまいがちです。きっと、肝臓の調子が気になっている方も多いでしょう。

……こんなふうに書き始めると「ははあ、アルコールの飲みすぎに注意しなさいっていう話か」と思う人がほとんどかもしれません。

でも、残念ながら違います。もちろん「アルコールの飲みすぎ」もよくないのですが、年末年始はそれよりも気をつけておかなくてはならないことがあります。それは「糖質の摂りすぎ」です。

なぜかと言えば、年末年始のこの時期、甘いものや菓子類、おもち、おせち料理などを食べすぎたことによって、てきめんに脂肪肝を進行させてしまう人が多いのです。

次ページ肝臓への悪影響はアルコールよりも糖質のほうが大きい
