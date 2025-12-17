｢夫と出かけたくない…｣　ADHDの夫｢出かけるといつも逆ギレ｣の根深い理由　→漫画『もしかして､うちの夫はADHD？』第5話

『もしかして、うちの夫はADHD？』 ©はなゆい／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ
『もしかして、うちの夫はADHD？』（オーバーラップ／はちみつコミックエッセイ）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします
「なんでこんなにズレるんだろう。どうして私ばっかり……」
そう思っていた日々に答えがあったーー。漫画で夫の脳を疑似体験。夫婦で生きる力が湧くコミックエッセイ！
忘れっぽい、約束を守らない、金銭感覚もちょっと不思議な夫。「私が我慢するしかないのかな……」と思ったことはありませんか？
でも実はそれ、“脳のクセ”が関係しているのかもしれません。
夫の“ナゾ行動”に悩む妻の前に、精神科医ブル先生とADHDグレー当事者である、はなゆい探偵が登場！ 専門知識とツッコミで、悩みを「学び」と「笑い」に変えていく。精神科医監修つきコミックエッセイです。
笑いながら「あるある！」とうなずけて、ちょっと気持ちがラクになる。読み終わった後には、夫婦で生きる力が湧いてきます。
Hanayui
南アフリカ大学で心理カウンセリングを学び学士号を取得。傾聴・カウンセリング研修と実践活動を経て心理支援の経験を積む。現在は子育てやADHDの“あるある”を漫画で発信し、SNSフォロワー23万人。著書『ただのぽんこつ母さんだと思っていたらADHDグレーでした。』は重版に。
