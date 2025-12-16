｢出しっぱなし｣｢やりっぱなし｣夫の"ぱなし"癖､対策見つけた妻を待ち受けていた衝撃の展開　→漫画『もしかして､うちの夫はADHD？』第4話

はなゆい : 漫画家、心理学学士
2025/12/16 8:30
『もしかして、うちの夫はADHD？』
『もしかして、うちの夫はADHD？』 ©はなゆい／オーバーラップ はちみつコミックエッセイ
もしかして、うちの夫はADHD？ (はちみつコミックエッセイ)
『もしかして、うちの夫はADHD？』（オーバーラップ／はちみつコミックエッセイ）。書影をクリックするとアマゾンのサイトにジャンプします

「なんでこんなにズレるんだろう。どうして私ばっかり……」

そう思っていた日々に答えがあったーー。漫画で夫の脳を疑似体験。夫婦で生きる力が湧くコミックエッセイ！

忘れっぽい、約束を守らない、金銭感覚もちょっと不思議な夫。「私が我慢するしかないのかな……」と思ったことはありませんか？

でも実はそれ、“脳のクセ”が関係しているのかもしれません。

夫の“ナゾ行動”に悩む妻の前に、精神科医ブル先生とADHDグレー当事者である、はなゆい探偵が登場！ 専門知識とツッコミで、悩みを「学び」と「笑い」に変えていく。精神科医監修つきコミックエッセイです。

笑いながら「あるある！」とうなずけて、ちょっと気持ちがラクになる。読み終わった後には、夫婦で生きる力が湧いてきます。

はなゆい 漫画家、心理学学士

Hanayui

南アフリカ大学で心理カウンセリングを学び学士号を取得。傾聴・カウンセリング研修と実践活動を経て心理支援の経験を積む。現在は子育てやADHDの“あるある”を漫画で発信し、SNSフォロワー23万人。著書『ただのぽんこつ母さんだと思っていたらADHDグレーでした。』は重版に。

