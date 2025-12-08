2026年の日本株は｢生成AI相場｣から日本に有利な｢フィジカルAI相場｣へと発展､日経平均は5万9000円を達成する

まずは直近の相場を振り返ろう。もっとも重要だったのは先週（1～5日）の中の、4日の値動きだ。この日の日経平均株価は、3日のアメリカでAI半導体株が軟調だったにもかかわらず、予想外の展開で前日比1163円（2.33%）高の5万1028円42銭と、一気に25日移動平均線を抜いて、1.53％の上方乖離となった。この動きが2026年の動きを考えるうえで、大きなヒントになる。

4日の日経平均が1163円の意外高となった3つの理由

この日の上昇理由は、①直前までの急落で売られすぎ感が強まったこと、②日銀利上げ観測の織り込みが一服したこと、③円安基調の持続が輸出株を支えたことで、買いが買いを呼ぶアルゴリズムの連鎖反応が起きたため、と説明できる。

① においては、10月末の最高値5万2411円から4万8537円まで下げた11月相場の中で、空売り比率は30％台から40％台へとシフトしていた。

空売り比率とは市場全体の売り注文に占める信用売り（空売り）注文の割合で、1600円安だった11月18日は43.5％、1198円安だった21日の前日は41.8％、12月2日は40.5％となっていた。

上昇した3日（561円高）・4日（1163円高）は両日とも38％台で、売り方の買い戻しが見られた。ただ、通常は30％と言われる空売り比率から見ると、まだガス抜きは済んでいない。需給の地殻変動が、相場を新たなステージへと押し上げるだろう。

② も③も、当然といえば当然のことだが、ここでもう1つ重要なことは、銀行株を中心に内需株が買われ（メガバンクを一貫推奨して来た筆者としては愉快なことだが）、さらに「機械株」にも資金が広がったことだ。金利環境や政策期待に加え、AIや防衛・インフラ関連のテーマが機械株に新しい資金を呼び込んだ可能性がある。これは、2026年相場の大きなヒントだ。