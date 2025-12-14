小野田紀美大臣も利用を公言 "痛くない･脱がない･触られない"従来の常識を覆す｢無痛MRI乳がん検診｣､受けてわかったその革新性

日本人の乳がん罹患数は年間約10万人にのぼり、女性がかかるがんの中で最も多い。今や「9人に1人が乳がんになる」といわれるほど身近な病気だ。30代から増加し、40代後半から60代後半が発症のピークと言われている。

40歳以上の女性は2年に1回は乳がん検診を受けることが推奨されているものの、受診率は47.4％と半数に届かない。乳がん検診といえば、乳房を板で圧迫してX線撮影するマンモグラフィ検査や超音波検査が代表的だが、特に「マンモグラフィが痛そうで不安」という声も多く、受診の大きなハードルの1つになっている。

そんな中で注目されているのが「無痛MRI乳がん検診（ドゥイブス・サーチ）」。これは造影剤注射が不要のMRIを使った、身体に痛みも負担もない乳がん検診のこと。

この乳がん検診は国会でも取り上げられており、2025年5月、小野田紀美経済安全保障担当相が自己負担で無痛MRI乳がん検診を受けていると発言。その翌月には塩村あやか参議院議員が「時代に求められている検診方法」と言及したことも話題になった。

さらに、地方自治体も注目している。今年6月に滋賀県彦根市で無痛MRI乳がん検診費用の全額助成を500名上限として受け付けたところ予約が殺到し、累計7時間で定員に達成。そのニーズの高さが明らかになった。

とはいえ実際のところ、本当に痛みがないのだろうか？ 従来の乳がん検診との違いやメリット・デメリットとは？ 40代女性でマンモグラフィと超音波検査の経験のある筆者が体験取材した。

乳房を「見せない」「触られない」ので心理的にラク

訪れたのは、無痛MRI乳がん検診を開発した高原太郎医師が院長を務める「高原クリニック イノベーティブスキャン」（東京都世田谷区）。