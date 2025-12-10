京王新宿､管区長が語る｢底知れない駅｣の日常風景 日本を代表するマンモスターミナルの一角を担う

知らない人からすれば、新宿駅はまるで伏魔殿のように映っているかもしれない。

JR東日本・京王電鉄・小田急電鉄・東京メトロ・都営地下鉄の5社局が乗り入れ、少し離れて西武新宿駅がある。

まるでモグラの巣の如く地下通路が張り巡らされ、東は新宿三丁目、西は東京都庁まで通じている。

巨大なターミナルの一角を担う

そんな中を、1日に300万人以上の利用者が行き交う。朝のラッシュアワー、誰も彼もが急ぎ足。複雑な通路も迷うことなく歩いてゆく。

行く人も来る人もいるけれど、ぶつかってトラブルになるようなことは、なぜか見かけない。ラッシュアワーを終えても買い物客や観光客が駅をにぎわし、夜には酔客の姿も。

東京を離れて数年という知人が、「当たり前に使っていたけれど、よく考えたら空恐ろしい」と新宿駅の光景を振り返って話していた。それほどに、新宿駅は底の知れないマンモスターミナルなのである。

そんな新宿駅の中で、1日平均の乗降人員で約67万人（2024年度）を抱えているのが京王電鉄だ。