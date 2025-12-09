開智所沢｢志願者日本一｣報道のミスリードはなぜ生まれたのか——。"合同併願制度"を徹底検証する

｢サブスク入試｣の究極系!? 2万円で5校を受け放題

まもなく首都圏の中学入試本番が始まる。特に、毎年1万人を超える志願者がある栄東（埼玉県さいたま市）の入試初日の様子は、首都圏の中学入試シーズンの幕開けを告げる風物詩になっている。

しかし、2025年入試の直前には異変があった。新規開校2年目の開智所沢中等教育学校が総志願者数で栄東の「日本一」を抜いたと、一部メディアで報じられたのだ。ただしこれはミスリードな報道だった。

開智所沢を運営する学校法人開智学園には、5つの中学校がある。開智一貫部（埼玉県さいたま市）、開智所沢（埼玉県所沢市）、開智未来（埼玉県加須市）、開智望（茨城県つくばみらい市）、開智日本橋（東京都中央区）。

2025年入試では、これら5校すべてについて、受験料2万円で、何回でも何校でも受けられる「開智学園合同併願制度」を導入していた（図1）。いわば「学園グループ共通サブスク入試」だ。

グループ併願を希望すれば、日程によって3〜5校同時に志願したことになる。つまり3〜5校それぞれの志願者数に「1」が足される。複数日程志願なら、それぞれの学校ののべ志望者数がさらに加算される。

1回の入試を受けただけで最大5校を同時に受験したことになるのだから、よほど特別な理由がないかぎり、併願を希望しない手はない（図2）。