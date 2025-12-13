｢笑っているように見えた｣60匹のカエルと向き合う主婦が守る"心の距離"と､別れで学んだ"飼育者の責任"

現在20種類60匹のカエルを飼育する、主婦のぴよさん（仮名）。きっかけは、長女が拾ってきた1匹のアマガエルだった。カエルのかわいさに気づき、田んぼから10匹を追加。次にオタマジャクシから育ててみたくなり、10匹追加。家族の黙認を得て、6年間で60匹まで増えた。

こんなにかわいいのに、友人に「カエルを飼育している」と話せば、第一声が「気持ち悪い！」。そんなはずはない。ぴよさんはカエルのかわいさを伝えるために、YouTubeチャンネルを開設する。

前編はこちら→｢気持ち悪い｣が｢かわいい｣に変わる瞬間 "60匹のカエル"と暮らす主婦が語る驚きの魅力

動画内のカエルたちは、ぴよさんの手のひらに自ら乗ったり、じっと見つめたりと、「ベタ馴れ」しているように見えるが、ぴよさん自身は観察者としての姿勢を崩さない。

「カエルにとって私は、『エサを持ってくる生き物』。その信頼を壊したくないんです」

一定の心の距離を保つぴよさんだが、カエルは彼女にとって家族。一匹失うことは、けっして60分の1の悲しみでは済まない。

オタマジャクシから育てた「イチゴちゃん」との別れ

カエル飼育の楽しさに目覚めたころ、シュレーゲルアオガエルのオタマジャクシを10匹購入した。そして、初めてオタマジャクシからカエルに変態したのが、「イチゴちゃん」だった。