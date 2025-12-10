｢ラップと温かい飲み物｣で極寒の夜を凌ぐ"秘策"　終電もネカフェもなし！ 漫画｢丁寧ならぬ暮らし｣76話

『丁寧ならぬ暮らし』© 秋野ひろ／コルク
仕事や家事に毎日追われ、生活がどんどん雑になっていく――。「丁寧な生活」が美しいとされる風潮もある中、自らの「丁寧とは言えない暮らし」に、なんだか後ろめたいような、モヤモヤした思いを持つ人も少なくないのではないでしょうか。
この連載をまとめた『丁寧ならぬ暮らし2 』（コルク）電子書籍が12月10日発売になりました！おまけコンテンツも追加し、情報たっぷりの一冊です。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします
しかし、時間もない中、暮らしは急には整いません。ここで必要なのは「発想の転換」です。そう、丁寧じゃないままで、暮らしに明るく楽しく活路を見出すのです。
人生に、テキトーな日々を楽しむための工夫やライフハックを！ 秋野ひろさんの新作マンガ「丁寧ならぬ暮らし」よりお届けします。
あきの・ひろ / Hiro Akino
Xを中心に創作マンガを発表。「よしもと虫学校」作画担当。忙しい社会人の暮らしを切り取ったシリーズ「丁寧ならぬ暮らし」がXで話題となり、東洋経済オンラインで連載中。「丁寧ならぬ暮らし」電子書籍シリーズはこちら。X：@16_akino、note
