｢パワハラ容認世代｣と｢残業キャンセル界隈の部下｣に挟まれる氷河期世代48歳課長の"地獄"

「もう、どうしたらいいんでしょうか……」

ある食品メーカーの課長（48歳）は、深いため息をついた。氷河期世代の彼は、就職難を乗り越えてようやく正社員の座を掴み、20年以上この会社で働いてきた。念願の課長に昇進したのは3年前。しかし、中間管理職になってからというもの、毎日が地獄のようだという。

上からはパワハラまがいの圧力。下からは「残業キャンセル」。板挟みの苦悩は、想像を絶するものがあった。そこで今回は、現代の中間管理職が直面する構造的な問題について解説する。同じ悩みを抱えるマネジャーは、ぜひ最後まで読んでもらいたい。

昭和を引きずる上司からの圧力

この課長の直属の上司は、55歳の部長だ。バブル後に入社した典型的な昭和世代である。

部長は、課長のことを「同世代」だと思っている。7歳しか違わないのだから、同じ価値観を共有しているはずだ、と。しかし、氷河期世代とバブル世代では、仕事に対する原体験がまったく異なる。

部長の口癖はこうだ。

「俺も昔は胃に穴を開けたもんだ」

「子どもが病気だろうが、定時で帰ったことなんてない」

「月曜日に有給を取るヤツの気が知れん」

言いたい放題である。本人は武勇伝のつもりだろうが、今の時代なら立派なパワハラだ。ほかの課長たちもかなり萎縮している。

しかし、最も深刻な問題は別にある。

部長は、自分の責任範囲の仕事まで課長に押し付けてくるのだ。

「この件、君のほうでうまくやっておいてくれ」

「来期の事業計画、たたき台を作っておいて」

「あの取引先とのトラブル、君が窓口になって解決してくれ」

どれも本来は部長マターの案件である。課長は何度か「それは部長の責任範囲ではないでしょうか」と進言した。しかし、部長は聞く耳を持たない。

「細かいことを言うな。俺たちは同じチームだろう」

そう言って、責任だけを押し付けてくる。