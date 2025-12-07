TBS日曜劇場『ザ･ロイヤルファミリー』に登場で再注目も…《北海道･日高地方》が直面している"あまりに厳しすぎる"現実

最終回まで残すところ3回となった、放送中のTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』。その重要な舞台地であり、ロケ地の1つが北海道中央南部の日高地方です。

日高地方といえば、言わずと知れた名馬「サラブレッド」の産地。

もともとサラブレッドとは、イギリスで18世紀に競走馬向けに品種改良された「軽種馬」の血統で、それぞれに血統書が存在し、両親がサラブレッドでなくてはならない、など厳格に管理されています。「徹底した」を意味するサラ（thorough）と、「育てられた」を意味するブレッド（bred）が語源と言われています。

世界全体では、1年間に9万頭ものサラブレッドが生産されており、うち日本では現在7000～8000頭が生産されています。国内ではやはり北海道がメインで全体の97％となっており、そのうち日高地方が80％ほどの数を占めています。

『ザ・ロイヤルファミリー』に次々登場！

『ザ・ロイヤルファミリー』の重要な舞台は、松本若菜さん演じる「加奈子」の実家が経営しているサラブレッド牧場である「ノザキファーム」。

日高地方の典型的とも言える中小の牧場をめぐる物語が、妻夫木聡さん演じる「栗須」、佐藤浩市さん演じる「山王」、そして目黒蓮さん演じる「耕一」などによって展開していきます。

また、ライバルとなる沢村一樹さん演じる「椎名」が契約する巨大牧場が出てきますが、このモデルとなったのは、新千歳空港からほど近い、胆振（いぶり）地方・安平町（あびらちょう）の「社台スタリオンステーション」では、と言われています。