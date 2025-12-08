就活生が選ぶ業界別｢就職人気ランキング｣ 約9000人が投票した結果

就職活動の「本番」を待たず、大学3年生の春先から企業と接点を持つのが当たり前になってきた。インターンシップや早期イベントを通じて、就活生はまず「どの業界で働くか」「自分はどんな仕事なら続けられそうか」を試しながら絞り込んでいく。「早期に動く就活生が選ぶ『就職人気トップ300社』に続いて、今回はいち早く動き出す就活生らによる業界別ランキングを紹介する。

今回の早期調査は、同社の就職サイト「ブンナビ！」に登録する、2027年春入社を希望する大学生・大学院生（現大学3年生・大学院1年生）を対象に実施したものだ。調査期間は2025年4月1日〜9月30日で、8952人から回答を得ている。

業界別に見た人気企業

金融業界のトップ3は、1位日本生命保険、2位大和証券グループ、3位SMBC日興証券という結果だった。続いて4位三井住友信託銀行、5位東京海上日動火災保険と、生命保険・証券・信託銀行・損保の大手が並ぶ。8位三井住友銀行、9位三菱UFJ銀行、11位みずほフィナンシャルグループと、メガバンク3行もそろってトップ20入りした。

マスコミでは、1位博報堂がトップに立った。2位ジェイアール東日本企画、3位KADOKAWA、4位読売新聞社、5位ソニーミュージックグループと、広告代理店・出版社・新聞社・音楽などが上位を占める。

商社では、1位伊藤忠商事、2位住友商事、3位丸紅、4位三菱商事、5位三井物産と、総合ランキングでも上位に入った企業が業界別ランキングでもそのまま強さを見せている。

ランキング表ではほかにも、「IT・ソフトウェア」「自動車・機械・電気機器」「食品」「化学」「通信」「ホテル・レジャー・旅行」「流通」「建設」「住宅」「不動産」「旅客（航空・鉄道）」「シンクタンク・調査・コンサルタント」「レストラン・フード」の分類でまとめている。