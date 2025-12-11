｢残りはこいつに聞いて｣　《自分そっくりアンドロイド》で脚光の阪大教授､取材時間オーバーで退室→ロボットに対応引き継ぎで見た"驚愕の光景"

✎ 1 ✎ 2
笹間 聖子 : フリーライター・編集者
2025/12/11 10:01
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
アンドロイドの手
こちらは人間……ではなく、石黒先生そっくりのアンドロイド『ジェミノイドHI-6』の手元。皮膚のつくりから血管の出方や爪まで、われわれに限りなく近い（撮影：ワダハルキ）
世の中には、「芸能人」として生計を立てているわけではないものの、テレビやSNSなどを通して唯一無二の功績や印象的なキャラクターが注目され、大きな知名度を獲得している「一般人」がいる。

本連載ではそういった、ある意味で“芸能人より有名な一般人”を取材。
​その半生や素顔、大切にしている考え方などを掘り下げ、“バズ”や注目と地続きの「実像」と「人生観」を掘り下げていく。

「これ、石黒さんご本人じゃないですか」

話し方も、目線も、口元の動きさえもそっくりだ。そこに座るアンドロイドは、ロボット研究の第一人者で大阪大学大学院基礎工学研究科教授を務める石黒浩さん──の“分身”だという。

幼い頃に「人の心はどこにあるのか」と疑問を抱いた少年は、自分そっくりのアンドロイドをつくり、問い続けてきた。

果たして、ロボットに「心」は宿るのか。人間とは、いったい何者なのか。インタビュー後編では、石黒さんが見つめる「心」の正体と「人間の未来」に迫る。また最後には、石黒さんのアンドロイド「ジェミノイドHI-6」へのインタビューも敢行。“彼”が語った驚きの内容とは――。

【あわせて読みたい】
画家を目指すも大学で挫折→30年後に｢マツコロイド｣で脚光 《自分そっくりアンドロイド》でおなじみ､名物ロボット学者が語る"気づき"の大切さ

対峙する相手によって、振る舞いを変えるロボット

――アンドロイドの研究開発は今、どこまで進んでいるのでしょうか。

石黒：まだ進化は必要ですが、25年以上の研究で見えてきたことはたくさんあります。たとえば、どうすれば人間っぽく見えるのか。ここに、僕の分身ともいえるアンドロイド『ジェミノイドHI-6』がいますが、彼は僕の考えを話すことができます。研究室の学生たちが過去の僕の発言やインタビュー記事、書籍などを整理して、データベースをつくっているんです。

それを基に、単なる録音再生ではなく、文脈に応じて知識を再構成して話している。それが人間らしい対話につながっています。

――表情や動作はどうしているのでしょう。

石黒：人の振る舞いは、相手や関係性によって変わります。だから「誰にどう振る舞うか」をデザインしています。人間って、相手によって自然に人格を切り替えているんですよ。あなたも、教師の前の自分と、友人の前の自分は違うでしょう？ それが人間の柔軟さなんです。

だからアンドロイドも、状況や相手に合わせて振る舞いを変える必要があります。人と人との会話は、関係性や相互作用そのものをデザインしなければ成り立ちません。

アンドロイドアップ
筆者らに見せてくれた表情のアップはこちら。何を思う……？（撮影：ワダハルキ）
【全写真を見る】石黒教授と本人そっくりアンドロイドの2ショット。似すぎ…！
次ページアンドロイドは話し方まで石黒教授そっくり！
関連記事
特集一覧
「再生医療立国」夢と現実
新着あり
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
新着あり
マンション誘導――管理組合に「潜入」する者たちの正体
2026年大予測③業界・企業編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事