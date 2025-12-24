ナポレオンは｢英雄｣か｢狂暴な征服者｣か？ ベートーヴェンに尊敬され､失望された"波乱の人生"知られざる真実

現在でもフランス国民に人気の高いナポレオン（左）と、同時代を生きた作曲家のベートーヴェン（右）の知られざる真実は？（写真共に：akg-images/アフロ）
かつて「伝説の学習参考書」と呼ばれた名著をご存じだろうか。1976年に初版が発行され、多くの受験生のバイブルとして版を重ね続けてきた『大学への世界史の要点』である。
特長は、リニューアル復刊にあたって、「歴史の動き」がわかり「通史」が身につくように「ストーリー」を重視して書き直されていること。執筆者が全編チェックし、「半世紀の歴史学の成果」を反映して「最新の内容」を盛り込んでいることだ。
本連載では、同書第2巻の執筆を担当した市川中学校・市川高等学校教諭の馬場晴美氏が、世界史上で人気の“英雄”ナポレオンの波乱の人生について、大作曲家ベートーヴェンの視点も交えて解説する。
同時代に生きたベートーヴェンとナポレオン
日本で年の瀬の風物詩といえば、ベートーヴェンの「第九」を思い浮かべる人も多いことでしょう。
今年も全国でたくさんの演奏会が開かれています。
この交響曲第9番《合唱付き》の第4楽章は、「歓喜の歌」とも呼ばれて特に日本人に親しまれています。
このように日本でも人気が高い大作曲家・ベートーヴェンは、他にも「エリーゼのために」「トルコ行進曲」、ピアノ・ソナタ《月光》、交響曲第5番《運命》など数多くの名曲を生み出し、世界中で愛されています。
そんなベートーヴェンは、世界史上で有名なナポレオンと同時代を生き、実はナポレオンの影響を受けた作品も残しています。
国も違えば、実際には会ったこともなかったこの2人に、いったいどんな関係があったのでしょうか？
