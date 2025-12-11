画家を目指すも大学で挫折→30年後に｢マツコロイド｣で脚光 《自分そっくりアンドロイド》でおなじみ､名物ロボット学者が語る"気づき"の大切さ

授業中に絵を描いてばかりいた少年が、「人間とは何か」という疑問に突き動かされ、人型ロボット研究の第一人者になる――。そんな未来を誰が想像しただろうか。

「『気づき』とは、世界から面白さを見つける力」……そう語るのは、タレントのマツコ・デラックスさんを模した「マツコロイド」など人間そっくりのロボット＝アンドロイドの研究・開発を続ける大阪大学大学院基礎工学研究科教授・石黒浩さんだ。テレビ番組などで、そのお顔や活躍ぶりを見たことがある人も少なくないだろう。

昨今では大阪・関西万博で、日本人がモノにいのちを宿してきた歴史、人間がアンドロイドと共存する50年後の未来、人間が「死なない身体」を手に入れた1000年後と、3つのゾーンが体験できる『いのちの未来』パビリオンのプロデュースを担当したことでも話題になった。

その原点は、「人の心はどこにあるのか」「人間とは何か」という疑問を持ち、向き合った少年時代にある。インタビュー前編では、幼少期から彼が育んできた観察力と探究心のルーツをたどる。

絵を描くのが大好き。「勝つために全力」の少年時代

――今では常に冷静な印象のある石黒さんですが、幼少期は、先生のいうことを全く聞かない少年だったとか。

石黒：先生の話がつまらなかったんでしょうね（笑）。小学校1、2年生の頃は授業中に絵ばっかり描いて勉強しないもんだから、母親を泣かせていました。植物とか風景とか、もうそこらじゅう、目に入ったものはなんでも描いてましたね。

――絵は習っていたんですか？

石黒：全然。でも、知事賞とか、なにがしかの賞はもらっていました。絵に限らず、書道や彫刻でも。昔はそうやって展覧会に出される機会が多かったですから。