｢鬱の息子に財産を残したい…｣→《不動産サブリース》開始も､｢悪徳不動産屋｣に契約解除を告げられ… 漫画｢正直不動産｣（第16集 第121話）

不動産会社・登坂不動産のエース営業である永瀬財地（ながせ・さいち）、35歳。「売るためだけ」の情報を顧客に伝え、時には嘘も厭わない口八丁ぶりで、圧倒的な売り上げをたたき出してきた。

だが、ある地鎮祭で石碑を壊して以来、事態は一変。何かの祟りなのか、「嘘がつけない」体に変貌してしまったのだ。

真実は”千に三つ”とも言われる不動産業界で、”正直営業”しかできなくなった永瀬は大苦戦するが…？

建築条件付き土地、任意売却、三為業者――。人生最大の買い物である「家」にまつわる不動産業界の真実をさらけ出す、話題作『正直不動産』(小学館) より、一部抜粋してお届けします。

本作品は、大谷アキラ（漫画）、夏原武（原案）、水野光博（脚本）でお届けします。

大谷 アキラ 漫画家

おおたに あきら / Akira Otani 漫画家。『正直不動産』作画担当。過去作に、『ツール！』、『ニッペン！』、『機動戦士ガンダムFAR EAST JAPAN』（原作・矢立肇、原作・富野由悠季）など。

夏原 武 ルポライター、漫画原作者

なつはら たけし / Takeshi Natuhara 代表作は『クロサギ』、『逃亡弁護士 成田誠』、『正直不動産』（すべて小学館）など。 現在、「ビッグコミック」（小学館）にて『正直不動産』、「サンデーGX」（小学館）にて『任侠転生-異世界のヤクザ姫-』、「グランドジャンプ」（集英社）にて『カモのネギには毒がある-加茂教授の〝人間〟経済学講義-』を連載中。