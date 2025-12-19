｢似ている人｣ばかり集めても解決策にはならない…【配属ガチャ】による離職を防ぐ"本質的な対策"

厚生労働省の発表によると、新規大学卒就職者（令和4年卒業者）の離職状況は33.8％にものぼるそうですが、新卒に限らず社員が辞めてしまう理由の1つとして挙げられるのが、「仕事が合わない」「上司とうまくいかない」といった、職場とのミスマッチ。

「配属・配置」のよくある課題

新入社員の配属先の決定や、既存社員の異動など、最適な人材配置のためどのように工夫すればいいかは、いつも人事の悩みのタネになっています。

新卒の社員の場合、その後の社内でのジョブローテーションを想定した初期配属で、「まずは現場経験を積んで学ぶ」という方法もまだまだ根強いです。

だれでも最初は過酷な現場を経験するものだ、といった慣習から、さまざまな個性をもった新卒社員を同一の職種に割りふり、結果として一部早期離職になってしまうことも多く発生しています。