｢似ている人｣ばかり集めても解決策にはならない…【配属ガチャ】による離職を防ぐ"本質的な対策"

佐藤 映 : 臨床心理士、公認心理師
2025/12/19 11:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
「自分は合っているんだ」と思えることが重要だという（写真：takeuchi masato／PIXTA）
厚生労働省の発表によると、新規大学卒就職者（令和4年卒業者）の離職状況は33.8％にものぼるそうですが、新卒に限らず社員が辞めてしまう理由の1つとして挙げられるのが、「仕事が合わない」「上司とうまくいかない」といった、職場とのミスマッチ。
そこで本稿では、こうしたいわゆる「配属ガチャ」による離職を防ぐために企業が取るべき方策について、臨床心理士として人事と組織の支援に携わる佐藤映氏の著書『実務のあらゆる場面で活用できる 「人事」のための心理学』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

「配属・配置」のよくある課題

新入社員の配属先の決定や、既存社員の異動など、最適な人材配置のためどのように工夫すればいいかは、いつも人事の悩みのタネになっています。

新卒の社員の場合、その後の社内でのジョブローテーションを想定した初期配属で、「まずは現場経験を積んで学ぶ」という方法もまだまだ根強いです。

だれでも最初は過酷な現場を経験するものだ、といった慣習から、さまざまな個性をもった新卒社員を同一の職種に割りふり、結果として一部早期離職になってしまうことも多く発生しています。

次ページ新規大学卒就職者（令和4年卒業者）の離職状況
関連記事
特集一覧
2026年大予測①政治・経済編
新着あり
三菱自動車 日本最小自動車メーカーの生き残り策
新着あり
デジタル証券の胎動
新着あり
オリンパスの針路
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事