成否の分かれ目は｢開業から半年｣…【資格で独立】がうまくいく人が必ずやっている"5つの準備"

資格を取って独立――。これは、日々の仕事に追われてうんざりしているサラリーマンの身にとっては憧れのフレーズですが、ブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾氏によれば、資格による独立・開業には「夢があるが、夢だけでは食べていけない」厳しい現実があるそうです。

夢と現実の間にある「開業前の壁」

開業には夢があります。しかし、夢だけでは食べていけない──、これが現実です。

僕自身、資格で独立した最初の1年半は、はっきり言って"迷走"していました。

「とりあえず開業してみよう」とスタートさせたものの、どこへ向かえばいいのか、何を軸にすればいいのか、自分でもわかっていませんでした。