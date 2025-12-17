成否の分かれ目は｢開業から半年｣…【資格で独立】がうまくいく人が必ずやっている"5つの準備"

北村 庄吾 : ブレイン社会保険労務士法人代表　社会保険労務士、行政書士、ファイナンシャルプランナー
2025/12/17 13:00
資格での起業をスムーズに軌道に乗せるために大切な「5つの準備」とは（写真：Ushico／PIXTA）
資格を取って独立――。これは、日々の仕事に追われてうんざりしているサラリーマンの身にとっては憧れのフレーズですが、ブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾氏によれば、資格による独立・開業には「夢があるが、夢だけでは食べていけない」厳しい現実があるそうです。
そこで本稿では、自身も独立後1年半は「はっきり言って迷走していました」と語る北村氏が、資格による起業をスムーズに軌道に乗せるためにやっておくべきという「5つの準備」について、同氏の著書『資格起業の教科書 1000万円プレーヤーを1000人育てた士業が教える正しい稼ぎ方』から、一部を抜粋・編集してお届けします。

夢と現実の間にある「開業前の壁」

開業には夢があります。しかし、夢だけでは食べていけない──、これが現実です。

僕自身、資格で独立した最初の1年半は、はっきり言って"迷走"していました。

「とりあえず開業してみよう」とスタートさせたものの、どこへ向かえばいいのか、何を軸にすればいいのか、自分でもわかっていませんでした。

