｢これで離婚への第一歩が踏み出せる｣という声も…【資格で起業】が人生にもたらす"4つの自由"

もしあなたが、「資格で人生を変えたい」と少しでも思ったのなら、僕は資格を"取る"だけでなく、"起業"をおすすめします――。そう語るブレイン社会保険労務士法人代表の北村庄吾氏は、人生100年時代を迎えたいま、資格による起業こそが、定年後にも「自分らしく」働くための強力な武器となると指摘します。

「自分らしさ」のない働き方を続けるのか

朝、パソコンを開くと、通知とタスクが山積み。チャットに追われ、会議であれこれ指示もされる。

リモートワークになっても、自分のペースで働けているわけではない。むしろ"見えない管理の目"に、ずっと追われている感覚さえある。

出社すれば出社したで、気の合わない上司や同僚への気づかい。空気を読み、あえて発言を控える毎日──。「自分らしさ」のないこの働き方を、定年までずっと続けるのか？ ふと、そんな問いが浮かんだことはありませんか？