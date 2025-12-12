翻訳家も薦める 文字だけ英語学習に｢見る｣を入れると劇的に変わる 《ビジュアル》で学ぶ"英語"がこうも話題になる理由

英語学習が「単語の丸暗記」や「フレーズの詰め込み」で終わってしまうのはなぜか。その背景には「場面やニュアンスがイメージできない」という壁が潜んでいる。そこで注目されているのが、視覚（画像・イラスト・マンガ）を活用する“ビジュアル学習”の手法だ。

「ビジュアルで学べる英語本」が市場でも存在感

文字だけで英語を学ぶと「訳語を覚える」という学習ルートに偏りがちになり、うまく使いこなせないことが起こりがちだ。ところが、そこにひとたび視覚イメージを伴うことで、「語彙やフレーズ」と「使いどころ」が自然に結びつく、ということを前編（『英語得意だった私が｢トイレ｣で大恥をかいたワケ』）見てきた。

筆者にもわかるこの優れた手法に、英語学習の専門家たちが気づいていない訳がない。その証拠に、ビジュアルで英語を学べる本は、昨今、英語本の市場で確実にその存在感を高めている。

ひとつ、代表例をご紹介しよう。マーク＝村木幸司氏の『見るだけでわかる!! 英語ピクト図鑑』（プレジデント社）は、ピクトグラムを使い、単語の意味・使い分け・ニュアンスを視覚的に整理した構成が特徴の一冊だ。

文字情報だけでは捉えにくい意味の広がりを、絵を通じて直感的に理解できる点が支持されている。「単語を暗記するだけでは足りない」「使い分けの感覚を身につけたい」という読者のニーズが根強いことの表れだろう。