NTT､補聴器より手軽なオープンイヤー型集音器を発表。国内1430万人が抱える"聞こえづらさ"に気付きを促す新提案

石井 徹 : モバイル・ITライター
2025/12/09 13:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
cocoe Ear
「cocoe Ear」を装着した様子。耳をふさがないオープンイヤー型で、一般的なワイヤレスイヤホンと見た目は変わらない（筆者撮影）

日本国内で難聴を抱える人は推定1430万人。だが補聴器の普及率は15.2％止まり。欧米の50％近くとは開きがある。「つけるのが面倒」「まだそこまでじゃない」「高い」——理由はさまざまだが、結局のところ補聴器に手を伸ばさない人が圧倒的に多い。

NTTグループで音響機器を手がけるNTTソノリティが2025年12月3日、新ブランド「cocoe（ココエ）」を立ち上げた。目玉は耳をふさがないオープンイヤー型の集音器「cocoe Ear」。世界初だという。補聴器とワイヤレスイヤホンの間を埋める製品で、「補聴器を選ばない層」を狙う。

左からNTT常務の大西佐知子氏、NTTソノリティの坂井博社長、プロダクトマネージャーの中野達也氏
左からNTT常務の大西佐知子氏、NTTソノリティの坂井博社長、プロダクトマネージャーの中野達也氏（筆者撮影）

「わずらわしい」が最大の壁

なぜ補聴器を使わないのか。日本補聴器工業会の調査「JapanTrak 2022」が答えを示す。「わずらわしい」57％、「難聴がそれほどひどくない」40％、「補聴器を使用しても元の聞こえに戻らない」38％、「経済的な余裕がない」38％。「まだ大丈夫」「つけたくない」という気持ちが、補聴器から足を遠ざける。

補聴器を使わない理由
補聴器を使わない理由。「わずらわしい」が57％で最多（筆者撮影）
次ページ技術ではなく文化の壁
関連記事
特集一覧
SaaSの死は本当か
新着あり
四季報「新春号」先取り
防衛産業の熱波
2026年大予測①政治・経済編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事