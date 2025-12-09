NTT､補聴器より手軽なオープンイヤー型集音器を発表。国内1430万人が抱える"聞こえづらさ"に気付きを促す新提案

日本国内で難聴を抱える人は推定1430万人。だが補聴器の普及率は15.2％止まり。欧米の50％近くとは開きがある。「つけるのが面倒」「まだそこまでじゃない」「高い」——理由はさまざまだが、結局のところ補聴器に手を伸ばさない人が圧倒的に多い。

NTTグループで音響機器を手がけるNTTソノリティが2025年12月3日、新ブランド「cocoe（ココエ）」を立ち上げた。目玉は耳をふさがないオープンイヤー型の集音器「cocoe Ear」。世界初だという。補聴器とワイヤレスイヤホンの間を埋める製品で、「補聴器を選ばない層」を狙う。

「わずらわしい」が最大の壁

なぜ補聴器を使わないのか。日本補聴器工業会の調査「JapanTrak 2022」が答えを示す。「わずらわしい」57％、「難聴がそれほどひどくない」40％、「補聴器を使用しても元の聞こえに戻らない」38％、「経済的な余裕がない」38％。「まだ大丈夫」「つけたくない」という気持ちが、補聴器から足を遠ざける。