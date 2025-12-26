｢休肝日は本当に中性脂肪を下げるのか？｣健診で"高値"の人が知るべき飲酒の真実

山田 悠史 : 米国老年医学・内科専門医
2025/12/26 10:30
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
（写真：Natali_Mis／PIXTA）
健康診断で「中性脂肪が高い」と指摘されていませんか？その原因の多くは、飲酒習慣にあります。本稿では『最新科学が覆す 体にいいのはどっち？』より一部抜粋のうえ、健康を守るための正しいお酒の飲み方をご紹介します。

お酒を飲んで中性脂肪が上がるワケ

休肝日を設ければ中性脂肪値は下がる？

休肝日を設けることで、中性脂肪（健康診断などでは「トリグリセリド」と呼ばれる）が下がる可能性は高く、中性脂肪が高いと言われている人や心臓の病気のリスクのある人では、休肝日やお酒を減らすことがすすめられます。

お酒を飲んで中性脂肪が上がる理由は、アルコールが肝臓に働きかけて肝臓での脂肪酸の合成が増加し、酸化（分解）が抑制されるからだと知られています。また、アルコールが血液中の中性脂肪を分解する酵素の働きを抑えることも知られています。

血液検査で中性脂肪が高い方に、私は真っ先に「昨夜お酒を飲みましたか？」と尋ねます。当日の朝に絶食していても、前日お酒を飲んでいる場合にその影響で中性脂肪が高い可能性があるからです。

また、食事と一緒に飲酒すると、食事由来の中性脂肪の分解も抑えられ、食後の値がより上がりやすくなります。いわゆる「お酒＋揚げ物」のコンビネーションは、中性脂肪を最も上げやすい組み合わせです。

「“中性”だからよい脂肪なのでは？」と言われたことがありますが、残念ながら中性脂肪が高いことは、動脈硬化によって起こる心筋梗塞や脳卒中との関連、膵炎という病気のリスクとの関連が知られています。

次ページ健診前だけではなく、全体の飲酒量を減らす
関連記事
特集一覧
2026年大予測②株・マネー編
新着あり
三菱自動車 日本最小自動車メーカーの生き残り策
新着あり
「運べない時代」を回避せよ
新着あり
AIインフラ異変
新着あり
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ライフの人気記事