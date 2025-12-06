【都内の狭小住宅で暮らすやや貧乏な夫婦の日常】 "断捨離狂い"だった妻が12畳→6畳1K･25㎡新居に引越してやっと気づけた"残すべきアイテム"

大木奈 ハル子 : ブロガー・ライター
2025/12/06 5:45
25㎡・6畳1Kの築古狭小住宅
夫婦2人で暮らす、25㎡・6畳1Kの築古狭小住宅（筆者撮影）

東京都中央区、銀座のそばに古い街並みが色濃く残る一角に建つ、築50年以上のマンション。ワンルーム・25m²、たった6畳の限られた空間で、ミドルシニアの夫婦が預かり犬とともに静かに暮らしています。

25㎡というのは、1人暮らしに最低限必要とされる居住面積です（国土交通省「住生活基本計画における居住面積水準」）。そこに2人で暮らしているということは、当然ながら狭い。油断するとあっという間に、部屋がモノであふれてしまいます。

限られた空間で暮らしているうちに、「もっと減らしたほうが身軽になるはずだ」と考えるようになり、気づけばモノを減らすことばかりに意識が向いていました。快適に暮らすための「手段」だったはずが、いつしか「目的」にすり替わっていたのです。

今回のエッセイでは、「モノを減らすこと」に縛られすぎていた暮らしから、自分にとっての「ちょうどいい」を取り戻していった経験について書きたいと思います。

モノを減らすことが「正義」になっていた私

柔軟剤
柔軟剤は10年近く使っていなかったのですが、かわいいくまボトルに一目惚れしてお迎えしてから、ふわふわ感にハマって詰め替えて継続（筆者撮影）
この記事の画像を見る(5枚)

たとえば柔軟剤。洗濯は汚れを落とすことが目的なので、なくたって困らない。たとえば入浴剤。入れずに湯船につかっても、何ら支障はありません。どちらも使わなければ使わないで、日常は問題なくまわります。

次ページ極端に“削る”方向へ進みすぎた結果…
