【大股・早歩き・腕振り！“腎活性ウォーキング”】腎臓だけでなく人生をリハビリできる歩き方／世代別“強腎臓”の作り方／20代・30代はメタボを阻止せよ／40代・50代は慢性腎臓病予備群と心得よ
「Health SHIFT」では「100歳まで人生を楽しむ“強腎臓”の作り方」をテーマに、前編に続き、東北大学名誉教授で腎臓専門医の上月正博医師をゲストに迎え、現役世代に向けたメソッドを紹介する。後編では「腎臓を復活させる歩き方」と題し、上月医師が提唱する“腎活性ウォーキング”を特集。歩く速度から正しいフォーム、適度な運動量などを徹底解説。また、「世代別・強腎臓の作り方」として、20代から70代までの注意すべきポイントも紹介する。
【タイムテーブル】
00:00 イントロ
01:26 本編スタート
02:09 100歳まで人生を楽しむ！“強腎臓”の作り方
02:54 メソッド4「腎臓を復活させる歩き方」
04:52 息が切れるか切れないかの早歩き
06:37 効果を最大限に引き出す正しいフォーム
08:39 やりすぎは厳禁！適度な運動量
11:54 メソッド5「完全攻略！世代別・強腎臓の作り方」
12:35 20代・30代は“メタボ”を阻止せよ
15:20 40代・50代は4分の1が慢性腎臓病予備群
17:18 腎臓寿命も健康寿命も60代で決まる
21:41 70代は食事と運動を大事に
【出演者】
上月 正博（こうづき・まさひろ）
東北大学名誉教授・腎臓専門医、リハビリテーション科専門医
1981年東北大学医学部卒業 東北大学大学院内部障害分野教授。2022年より現職。
心臓や腎臓などの内部障害のリハビリテーション専門。「腎臓リハビリテーション」の功績が認められ2018年に「ハンス・セリエメダル」、2022年に「日本腎臓財団功労賞」受賞。
著書『腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方』
https://amzn.to/3K3W0yL
河野 千秋（こうの・ちあき）
フリーアナウンサー
愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。
撮影・編集：秋葉俊祐、田中険人、桑島圭佑
サムネイル画像：PIXTA
※動画内のデータは収録時点（2025年11月14日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。
