【大股・早歩き・腕振り！“腎活性ウォーキング”】腎臓だけでなく人生をリハビリできる歩き方／世代別“強腎臓”の作り方／20代・30代はメタボを阻止せよ／40代・50代は慢性腎臓病予備群と心得よ

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル
2025/12/04 19:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小

▼前編はこちら
https://youtu.be/NZm6kTVQRgk

「Health SHIFT」では「100歳まで人生を楽しむ“強腎臓”の作り方」をテーマに、前編に続き、東北大学名誉教授で腎臓専門医の上月正博医師をゲストに迎え、現役世代に向けたメソッドを紹介する。後編では「腎臓を復活させる歩き方」と題し、上月医師が提唱する“腎活性ウォーキング”を特集。歩く速度から正しいフォーム、適度な運動量などを徹底解説。また、「世代別・強腎臓の作り方」として、20代から70代までの注意すべきポイントも紹介する。

【タイムテーブル】
00:00　イントロ
01:26　本編スタート
02:09　100歳まで人生を楽しむ！“強腎臓”の作り方
02:54　メソッド4「腎臓を復活させる歩き方」
04:52　息が切れるか切れないかの早歩き
06:37　効果を最大限に引き出す正しいフォーム
08:39　やりすぎは厳禁！適度な運動量　
11:54　メソッド5「完全攻略！世代別・強腎臓の作り方」
12:35　20代・30代は“メタボ”を阻止せよ
15:20　40代・50代は4分の1が慢性腎臓病予備群
17:18　腎臓寿命も健康寿命も60代で決まる
21:41　70代は食事と運動を大事に

【出演者】
上月 正博（こうづき・まさひろ）
東北大学名誉教授・腎臓専門医、リハビリテーション科専門医
1981年東北大学医学部卒業 東北大学大学院内部障害分野教授。2022年より現職。
心臓や腎臓などの内部障害のリハビリテーション専門。「腎臓リハビリテーション」の功績が認められ2018年に「ハンス・セリエメダル」、2022年に「日本腎臓財団功労賞」受賞。

著書『腎臓大復活: 100歳まで人生を楽しむ「強腎臓」の作り方』
https://amzn.to/3K3W0yL

河野 千秋（こうの・ちあき）
フリーアナウンサー
愛媛県出身。山陽新聞で記者を経験後、アナウンサーに転身。趣味は料理・ゴルフ。

撮影・編集：秋葉俊祐、田中険人、桑島圭佑
サムネイル画像：PIXTA

※動画内のデータは収録時点（2025年11月14日）のものです。
※掲載期限等の関係で、動画を予告なく非公開化する場合がございます。ご了承ください。

-----------------------------------------------------------
◆東洋経済オンライン公式SNS
X(旧Twitter)： / https://twitter.com/Toyokeizai
TikTok： / https://www.tiktok.com/@toyokeizaionline
Instagram： / https://www.instagram.com/toyokeizaionline/
　
◆東洋経済オンライン
https://toyokeizai.net/
　
------------------------------------------------------------

著者フォローすると、東洋経済オンラインYouTubeチャンネルさんの最新記事をメールでお知らせします。

東洋経済オンラインYouTubeチャンネル

著者をフォローすると、最新記事をメールでお知らせします。右上のボタンからフォローください。

日本最大級のビジネスニュースサイト「東洋経済オンライン」の公式YouTubeチャンネルです。企業、産業、キャリア、カルチャーなど、あらゆるテーマの動画で「はたらく人」のヒントになる情報をお届けします。

YouTube：https://youtube.com/@toyokeizaitv

この著者の記事一覧はこちら
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

関連記事
特集一覧
水素ビジネス　離陸への苦闘
新着あり
SaaSの死は本当か
新着あり
2026年大予測①政治・経済編
検証ニデック 永守イズムが招いた蹉跌
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
ビジネスの人気記事