観客数は2年で倍増､J2復帰1年目でJ1昇格も見えた？ RB大宮を躍進させた外資流｢ファクトフルネス改革｣の全貌
（外部配信先ではハイパーリンクや画像がうまく表示されない場合があります。その際は東洋経済オンラインでご覧ください）
RB大宮に若いサポーターが集まる理由
レッドブルの傘下に入って以降、大宮はクラブイメージがガラリと変わった。今季の1試合平均観客数は1万1316人で、同じJ2にいた2023年の6758人から倍近く伸びている。コロナ禍前の18～19年を見ても9000人台で、2000人以上は増えている。
ホームスタジアムであるNACK5スタジアム大宮に目立つのが、若年層のサポーターの姿。ファンクラブのU-25カテゴリーの会員数は前年比2倍と大幅に増加した。年齢層上昇が1つの課題となっているJリーグの中で、RB大宮は異なる傾向を示しているのだ。
「開幕戦に（元リバプール監督で、レッドブル・グループグローバルサッカー部門責任者の）ユルゲン・クロップ氏と（元ドイツ代表で、レッドブルサッカーテクニカルダイレクターの）マリオ・ゴメス氏が来たことが注目されたり、新体制への期待感もあって、10～30代のお客さんが数多く来場してくれました。その効果はグッズ販売にもよく表れています」
