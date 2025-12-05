観客数は2年で倍増､J2復帰1年目でJ1昇格も見えた？ RB大宮を躍進させた外資流｢ファクトフルネス改革｣の全貌

史上まれに見る大混戦となった2025年のサッカーJ2。11月29日の最終節で水戸ホーリーホックとV・ファーレン長崎がJ1自動昇格を果たした。残り1枠は、12月7日と14日に行われる、4チームによるプレーオフで決まる。

2024年9月にオーストリア飲料大手レッドブルの傘下に入り、11月からクラブ名を変更したRB大宮アルディージャは、シーズンを6位でフィニッシュ。7日のプレーオフ準決勝で3位のジェフユナイテッド千葉に挑むことになった。

RB大宮は昨季J3を戦っていたチームで、昇格1年目でここまでジャンプアップするケースは珍しい。準決勝は上位チームが引き分け以上で決勝に進出するというレギュレーションがあるため、RB大宮は勝つしかない。それでも、過去にも下位チームが下剋上したケースはいくつもある。17年以来、8年ぶりの最高峰リーグ昇格に大きな期待がかかる。

外資の傘下に入ったことで、RB大宮はどう変化し、それが強さへと転換されていったのか。キーパーソンの証言を基に、前後編に分けてRB大宮に起きた化学変化の深層を探っていく。

RB大宮に若いサポーターが集まる理由

レッドブルの傘下に入って以降、大宮はクラブイメージがガラリと変わった。今季の1試合平均観客数は1万1316人で、同じJ2にいた2023年の6758人から倍近く伸びている。コロナ禍前の18～19年を見ても9000人台で、2000人以上は増えている。

ホームスタジアムであるNACK5スタジアム大宮に目立つのが、若年層のサポーターの姿。ファンクラブのU-25カテゴリーの会員数は前年比2倍と大幅に増加した。年齢層上昇が1つの課題となっているJリーグの中で、RB大宮は異なる傾向を示しているのだ。

「開幕戦に（元リバプール監督で、レッドブル・グループグローバルサッカー部門責任者の）ユルゲン・クロップ氏と（元ドイツ代表で、レッドブルサッカーテクニカルダイレクターの）マリオ・ゴメス氏が来たことが注目されたり、新体制への期待感もあって、10～30代のお客さんが数多く来場してくれました。その効果はグッズ販売にもよく表れています」