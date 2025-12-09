【リアルドラゴン桜】大学入学共通テストまで1カ月を切った今だからこそ！東大合格者がおすすめする"毎日3分でできる"対策

✎ 1〜 ✎ 219 ✎ 220 ✎ 221 ✎ 222
西岡 壱誠 : ドラゴン桜2編集担当
2025/12/09 10:00
著者フォロー
ブックマーク

記事をマイページに保存
できます。
無料会員登録はこちら
はこちら

印刷

印刷ページの表示はログインが必要です。

無料会員登録はこちら

はこちら

縮小
漫画『ドラゴン桜』
（漫画：©︎三田紀房／コルク）
「頭がいい」といわれる人の特徴になるような能力というのは、先天的に決められている部分があると考える人が多いのではないでしょうか。
その考えを否定するのが、偏差値35から東大合格を果たした西岡壱誠氏です。漫画『ドラゴン桜2』（講談社）編集担当も務めた西岡氏が、後天的に身につけられる「東大に合格できるくらい頭をよくするテクニック」を伝授するこの連載。
連載を再構成し、加筆修正を加えた『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』は、3万部超のベストセラーとなっています。連載第214回は、大学入学共通テストまで1カ月を切った今だからこそ伝えたいことをお話しします。
著者フォローをすると、連載の新しい記事が公開されたときにお知らせメールが届きます。

東大生の7割は、受験期に運動をしていた

なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること
『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』（東洋経済新報社）。書影をクリックするとAmazonのサイトにジャンプします

いよいよ大学入学共通テストまで1カ月を切り、受験生にとってはまさに“勝負の直前期”に入りました。この時期になると、焦りもあり、「1分1秒でも勉強したい」「寝る間を惜しんで追い込みたい」と考える人が増えてきます。しかし、そんなタイミングだからこそ、自分が必ず伝えているアドバイスがあります。

それは、「直前期こそ、適度な運動をしてください」ということです。「ええ？運動なんて時間の無駄じゃないか？」と思う人もいるでしょうが、これが意外と大事なのです。

次ページ東大生100人へのアンケートの結果
関連記事
特集一覧
SaaSの死は本当か
新着あり
四季報「新春号」先取り
防衛産業の熱波
2026年大予測①政治・経済編
特集一覧はこちら
トピックボードAD
有料会員限定記事
キャリア・教育の人気記事